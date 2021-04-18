Türkiye'de Bitkiden Koronavirüs İlacı Üretildi

Akdeniz Üniversitesi'nde bitkiden Koronavirüs ilacı hazırlandı. Prof. Dr. Tarlan Mammedov ve ekibi tarafından geliştirilen yeni Koronavirüs ilacı, faz-1 çalışması için maddi destek bekliyor.

Sözcü'de yer alan habere göre, Akdeniz Üniversitesi'nde yürütülen aşı çalışmalarında yeni bir sonuca ulaşıldı. Ziraat Fakültesi Enzim ve Mikrobiyel Biyoteknoloji Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Tarlan Mammedov ve ekibinin ürettiği yeni bir ilaç, Nicotiana Benthamiana isimli bitkinin yapraklarındaki proteini kullanıyor.

"Transient Bitki Ekspresyon Sistemi"ni kullanarak bitki proteinlerini aldıklarını ve hem sprey hem de enjeksiyon yoluyla hastaya verilebileceğini söyleyen Prof. Dr. Mammedov şunları aktardı:

“Covid-19 virüsü bu enzimi bloke ediyor. Bu enzimin bedende azalması insanda önemli sağlık sorunlarına neden oluyor. Yoğun bakımda olan hastaların büyük bölümünde bu enzimin az miktarda bulunduğu gözlemlendi. Biz Transient Bitki Ekspresyon Sistemi ile bu enzimin yüksek oranda oluşturulmasını sağladık. Artık bu enzimi insanların hayatını kurtarmak için piyasaya sunmaya hazırız”

Bitkiden Koronavirüs ilacı hazırlandı

Koronavirüse sebep olan SARS-CoV-2'ye karşı ACE2 enzimi üzerine çalıştıklarını anlatan araştırmacı, virüsün hücreye girmesinin önüne geçebildiklerini dile getirdi. Enzimin vücutta azalması durumunda virüsün hücrelere yayılma hızı da yavaşlıyor.

Mammedov açıklamasında, "Maddi kaynağın bulunması halinde tedavide kullanılacak olan ilaç 4 ay içinde piyasaya sürülebilir” diyerek bu yılı hedef gösterdi. Koronavirüs tedavisinde de uygulanabileceğini belirten araştırmacı, proteinlerin koruyucu tarafına dikkat çekti.

"Enjeksiyon olarak üretimi yapılırsa tedavi amaçlı olarak kullanılabilir. Ama bunun için faz-1 çalışmasının yapılması gerekiyor." diyen Mammedov, maddi desteğin gelmesi durumunda faz çalışmalarını başlatabileceklerini aktardı:

“Protein temelli aşılar koronavirüsün çeşitli mutasyonlarına karşı etkili. Rekombinant protein temelli birkaç aşı adayı ürettik. Bu aşı adaylarında önemli testleri tamamladık. Hayvan testleri bu antijenlerin farelerde yüksek titreli antikor ürettiğini gösterdi. Bu da bitkide ürettikleri proteinlerin ümit verici bir aşı adayı olduğunu gösteriyor. Bu aşı adaylarının canlı virüslerle testlerini gerçekleştirdik. Canlı virüsün hücreye girmesini yüksek düzeyde engellediğini tespit ettik."

Peki ya siz bitki bazlı Koronavirüs ilacı hakkında ne düşünüyorsunuz? Hem enjeksiyon hem de sprey formunda kullanılabilen ilaç hakkındaki düşüncelerinizi yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı ihmal etmeyin.