Bitkiler ile İletişim Kurmak Mümkün! İşte Detaylar

Bitkiler ile iletişim kurmak mümkün hale geldi. Singapur'da yer alan bir grup araştırmacı, bitkiler ile iletişim kurmayı başardı. Peki, bitkilerle nasıl iletişim kuruldu? Gerçekleştirilen araştırmaya ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

Bitkiler ile İletişim Kurmak Nasıl Mümkün Oluyor?

Singapur’da yer alan Nanyang Teknoloji Üniversitesinde (NTU) görevli araştırmacılar, bitkilerle iletişim kurulup kurulamayacağına ilişkin önemli bir çalışma gerçekleştirdi. AA'daki habere göre çalışma kapsamında bitkilere bir iletken malzeme entegre edildi. Entegre edilen iletken malzeme, bitkilerin yaydığı elektrik sinyallerini algılıyor ve bitkilere sinyal aracılığıyla talimat verilmesini mümkün hale getiriyor. Böylece bitkilerle iletişim kurulabiliyor.

Araştırmacılar, bütün bitkilerin beyne benzer şekilde elektrik sinyali yayarak bulunulan ortamda yer alan koşullara tepki verdiğini açıkladı. Aktarılan bilgilere göre yaprakların arasına eklenen iletken malzeme sayesinde akıllı telefon üzerinden bitkilerle iletişim kuruldu.

NTU'da görevli araştırmacılar tarafından yapılan araştırma kapsamında sinekkapan bitkisi olarak da bilinen venus flytrap isimli bitki üzerinde deney gerçekleştirildi. Bitkide yer alan kapanlara "termogel" olarak isimlendirile yapıştırıcı aracılığıyla 3 milimetre kalınlığında elektrot yani elektrik sinyallerini ileten malzeme entegre edildi.

Bilim insanları, akıllı telefon üzerinden bitkinin kapanlarına yerleştirilen elektrik sinyallerini ileten malzemeye sinyal gönderdi. Paylaşılan bilgilere göre telefon aracılığıyla gönderilen elektrik sinyalini alan bitki 1,3 saniye içerisinde kapanlarını kapattı. Başarıyla tamamlanan bu adımın ardından yeni bir aşamaya geçildi. Yeni aşamada bitkiye daha güçlü elektrik sinyalleri gönderildi. Bu işlemin ardından sinekkapan bitkisi, robot kol yardımıyla yarım milimetre kalınlığında bir teli kaptı.

Araştırmayı gerçekleştiren bilim insanları, konuya ilişkin oldukça önemli açıklamada bulundu. Uzmanlar tarafından yapılan açıklamada, deneyde kullanılan bitkinin insanlar tarafından elektrik ile kontrol edilebilen bir robot gibi danrandığını söyledi. Nature Electronics isimli dergide yayımlanan araştırma, insanların bitkiler ile iletişim kurabilmesinin mümkün olduğunu gözler önüne serdi.

Singapur'da gerçekleştirilen deneyde yer alan uzmanlar, elektrik sinyallerini ileten malzemelerin bitkinin yaydığı sinyalleri algılayan "bitki fısıldayıcısı" olarak kullanılabileceğini ifade etti. Bilim insanları, elektrotlar yardımı ile bitkilerle iletişim kurarak bitkiye daha özenli bir şekilde bakım yapılabileceğini açıkladı.

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