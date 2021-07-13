Kripto Madencilik Cihazı Üreten Bitmain Türkiye'de

Dünyanın en büyük madencilik cihazı üreticisi Bitmain Türkiye pazarına giriş yaptı. Bitmain'in Türkiye ve MENA bölgesindeki tek ve resmi distribütörü Phoenix Store, ilk fiziksel mağazasını İstanbul'da açarak Türkiye pazarına giriş yaptı. Phoenix Store CEO'su Phil Harvey'in, ekonomi basınından isimler ve finans yatırımcıları mağazanın açılışına katıldı.

The St. Regis İstanbul'da açılan mağaza, madencilik cihazları ve soğuk cüzdanlar gibi kripto madencilik ekipmanlarını Türk yatırımcılarla buluşturacak. St. Regis İstanbul’da açılan Phoenix Store, madencilik cihazları için uçtan uca çözümler, soğutma çözümleri ve madenciler için kripto para birimlerinin güvenli depolanmasını ve barındırma hizmetlerini sağlayan soğuk cüzdan donanımlarını Türk yatırımcılarla bir araya getirmeyi amaçlıyor.

Bitmain'in Türkiye distribütörü Phoenix Store, ilk mağazayı açtı

Bitmain’in Türkiye ve MENA resmi distribütörü Phoenix Store aynı zamanda dünyanın en önemli kripto para teknolojileri markalarından Ledger, Trezor ve Cool Wallet'ın resmi distribütörü olarak hizmet veriyor. Türkiye’ye ilk adımını fiziksel mağazasıyla atan Phoenix Store’un açılışına Phoenix Store CEO’su Phil Harvey, ekonomi ve kripto para medyasından isimler, kripto para yatırımcıları ve iş insanları katılım sağladı.

Türkiye'deki ilk yatırımlarıyla ilgili olarak Phoenix Store CEO'su Phil Harvey, “Phoenix Store olarak dünyanın en büyük kripto para madenciliği makinesi üreticisi Bitmain ile Türkiye'ye adım atmaktan mutluluk duyuyoruz. Türkiye, dünyada kripto para piyasalarına en fazla ilgi gösteren ülkeler arasında yer alıyor. Türk yatırımcıların kripto para dünyasına olan ilgisi, Türkiye pazarına adım atmamızı sağlayan en önemli faktör oldu" ifadelerini kullandı.

2014 yılından bu yana birçok ülkede faaliyet gösteren Bitmain'in resmi Türkiye & MENA distribütörü olan Phoenix Store, Türk finans yatırımcılarını sektörün en gelişmiş Antminer cihazları ve kripto varlıklarının güvenliğini sağlayan soğuk cüzdanlarla buluşturmayı hedefliyor.

Phoenix Store CEO’su Phil Harvey sözlerini şu şekilde tamamladı: