Biyonik Göz Gelişiminde Önemli bir Atılım Yaşandı

Çin'deki Harbin Teknoloji Enstitüsü ve Northumbria Üniversitesinden araştırmacılar, biyonik göz gelişimini daha verimli hale getirmek için yeni teknoloji geliştirdi.

Harbin Enstitüsü'nden Profesör PingAn Hu liderliğindeki bir araştırma grubuyla ortaklaşa çalışan Northumbria'dan Profesör Richard Fu; biyonik retinalarda, robotlarda ve görsel protezlerde kullanılan yapay sinaptik cihazları kontrol etmek için yeni geliştirdikleri yöntemi “önemli bir atılım” olarak nitelendirdi.

Biyonik Göz Gelişiminde Güç Sorunu Çözüldü

Ekip, yumuşak metal indiyum elementlerinin molibden disülfür (MoS2) adı verilen iki boyutlu (2D) bir malzemeye enjekte edilmesinin elektrik iletkenliğini iyileştirebileceğini ve biyonik gözlerin geliştirilmesinde kullanılan optik sinapsların güç tüketimini azaltabileceğini keşfetti.

Teknoloji ayrıca elektronik bir retinanın yapısı içinde test edildi ve gereken yüksek kaliteli görüntü algılama işlevlerini yerine getirdiği bulundu. Profesör Fu, "Mevcut görsel sistemler fiziksel olarak ayrılmış sensörlere, belleklere ve işleme birimlerine dayanmaktadır." dedi.

Bu sistemler genellikle yüksek güç tüketimine ve karmaşık görüntü öğrenme ve işleme görevlerini gerçekleştirmede zorluklara sahip. Bu nedenle yeni geliştirilen yöntem, yeni nesil yapay görme sistemleri için büyük önem taşıyor. Biyonik göz implantları, mevcut göz yapılarının içinde veya beyinde çalışır. Fiziksel, kozmetik olanların aksine, işlevsel görme hedeflerine ulaşmak için tasarlanmıştır.

Birkaç biyonik göz implantı geliştirme aşamasındadır, ancak şu anda çok az sürüm kullanılabiliyor ve yalnızca belirli göz hastalıklarının neden olduğu körlük için uygun. Bununla birlikte araştırmalar çalışmaya devam ettikçe daha fazla insan yüksek teknolojili biyonik gözlerden faydalanabilir.

Göz damlası ile gözlükler tarihe karışıyor

Yeni göz damlası Vuity yakını bulanık görme konusunda yaşlılara yardımcı olacak. Vuity adı verilen damla günlük kullanım için ve ABD'de reçeteyle satılmakta. Onaylanmış bir göz damlası, çoğunlukla 40 yaş ve üstü insanları etkileyen bir durum olan yaşa bağlı yakını bulanık görme (presbiyopi) milyonlarca insanın hayatını değiştirebilir.

Ekim ayında Gıda ve İlaç Dairesi tarafından onaylanan Vuity, yakını görmekte zorlanan 128 milyon Amerikalı için potansiyel olarak okuma gözlüklerinin yerini alacak. Şirkete göre, yeni ilaç yaklaşık 15 dakika içinde etkisini gösteriyor ve her göze bir damla 6 ila 10 saat arasında daha keskin görüş sağlıyor.