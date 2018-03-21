Biyonik Kolunu Şarj Etmek İsteyen Kadın Priz Bulamadı

Küçük yaştan itibaren protez kolla yaşamını sürdüren aktivist ve oyuncu Angel Giuffria, son birkaç yıldır şarj edilebilir biyonik kol kullanıyor. Fakat sorun şu ki, genç kadın gün geçtikçe artan telefon bağımlılığı yüzünden gittiği yerlerde kolunu şarj edecek boş priz dahi bulamıyor!

Sol kolunun dirsekten sonrası olmayan Angel, küçük yaştan beri hayata tutunmak için elinden geleni yapıyor. Tüm engellere rağmen hayallerinin peşinden giden ve sinema oyuncu olan genç kadın, son olarak ünlü aktör Ben Affleck’in başrolde olduğu 2016 yapımı “The Accountant” filminde rol almıştı.

Aktivist kimliğiyle de bilinen 28 yaşındaki Angel Giuffria, bugüne kadar çok farklı özelliklerde protez kol denedi. Son olarak şarj edilebilir biyonik kol kullanmaya başlayan genç kadın, bu sefer de telefon bağımlılarının engeliyle karşılaştı.

Geçtiğimiz günlerde SXSW Konferansı’na katılan Angel, biyonik kolun bataryasının azalması üzerine etrafta priz aramaya koyuldu. Ne var ki tüm prizleri insanların telefonu kaplamıştı. Biyonik kolunu kullanabilmesi için şarj etmek zorunda olan Angel, insanlardan rica etmesine rağmen kimse telefonunu şarjdan çekmek istemedi.

Neyse ki odalardan birinde boş priz bulan ve kolunu şarj etmeyi başaran Angel, yaşadıklarını Twitter hesabından paylaştı. Kısa zamanda binlerce kişinin desteğini kazanan genç kadın, insanların bu konuda daha bilinçli olması gerektiğini söyledi.