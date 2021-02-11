Uzmanlardan Uyarı: Biyoteröristler Ölümcül Virüsler Üretebilir!

Siber güvenlik uzmanları, biyoteröristlerin ölümcül virüsler üretebileceğine ilişkin insanları uyardı. Yeni bir saldırı türü tespi tettiklerini belirten uzmanlar, biyoteröristlerin bilim insanlarının bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım bulaştırabileceğini ve bunun sonucunda laboratuvardaki biyolojik süreçlere müdahale edebileceğini söyledi. Uzmanlar tarafından yapılan uyarıya ilişkin tüm detaylar haberimizde.

Ölümcül Virüsler Üreten Yeni Saldırı Türü Keşfedildi

Negev Ben-Gurion Üniversitesinde görevli siber güvenlik uzmanları tarafından yeni bir saldırı türü tespit edildi. Uzmanlar, bilim insanlarını kendi laboratuvarlarında zehirli kimyasallar ya da tehlikeli virüsler üretmeleri için kandıran yeni bir saldırı türünü ortaya çıkardı. Yeni saldırı türü, çok sayıda insanın endişelenmesine neden oldu.

Nature Biotechnology isimli hakemli dergide yayımlanan çalışmada, biyoteröristlerin biyologların bilgisayarlarına kötü amaçlı yazılım bulaştırabileceği ve bilgisayarda yer alan DNA'nın kısa alt dizisini farklı bir diziyle değiştirebileceği belirtildi. IndyTurk'teki habere göre kötü amaçlı yazılım, protokolleri de atlatmayı başarıyor.

Amerika Birleşik Devletleri Sağlık ve İnsan Hizmetleri Bakanlığı, zararlı DNA'ları tespit edebilmek için bazı protokoller uyguluyor. Böylece çalışmalarda herhangi bir sorun yaşanmıyor fakat araştırma ekibi, gizleme yöntemiyle söz konusu protokollerden geçmeyi başardı. Araştırmacılar tarafından gerçekleştirilen çalışma kapsamında gizlenmiş 50 DNA örneğinden 16'sı, bakanlık tarafından uygulanan protokollerden geçti.

Araştırmacılar tarafından yapılan açıklamaya göre protokol sürecinde yaşanan güvenlik zafiyeti farklı faktörler ile birleştiği takdirde kötü amaçlı yazılım, biyologların laboratuvarındaki biyolojik süreçlere müdahale etmesine sebep olabilir. Peki, bu durum, ne gibi felaketlere yol açabilir? Araştırmacılar, bunun cevabını bulmak için bir senaryo oluşturdu. Oluşturulan senaryoda, siber saldırıya maruz kalan ve bunun farkında olmayan bilim insanının üzerinde çalıştığı DNA dizileri farklı diziler ile değiştirildiği farz edildi.

Araştırma ekibi tarafından yapılan açıklamada, DNA dizilerinin farklı diziler ile değiştirilmesinin ardından örneğin gen düzenleme sürecinde çok sık kullanılan Cas9 gibi bir proteinin kötü amaçlı diziden gRNA ile bir araya gelerek, sentetik virüsler ya da toksik kimyasallar dahil birtakım tehlikeli madde oluşturulabileceği ifade edildi.

Ben-Gurion Üniversitesi Karmaşık Ağlar Analiz Laboratuvarı Başkanı Rami Puzis, konu ile ilgili yaptığı açıklamada, “Bu saldırı senaryosu, sentetik DNA tedarik zincirini siber-biyolojik tehditlere karşı önlemlerle sağlamlaştırma ihtiyacının altını çiziyor. Bu makalenin, sağlam, dirençli bir DNA dizisi taraması ve siber güvenlikle güçlendirilmiş sentetik gen üretim hizmetleri için zemin hazırladığını umuyoruz.