"Biz Kimden Kaçıyorduk Anne"den Heyecanlandıran Fragman Yayımlandı!

Perihan Mağden'in ayını isimli romanından uyarlanan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, Netflix'te izleyiciyle buluşmaya hazırlanıyor. Senaryosunu Ertan Kurtalan'ın yazdığı filmin yönetmenliğini Umut Aral ve Gökçen Usta yapıyor.

Tüm dünyada aynı anda Netflix'te yer alacak olan Biz Kimden Kaçıyorduk Anne, 24 Mart'ta yayına girecek.

Dizi, Konusuyla Dikkat Çekiyor!

Bir anne ve genç kızının arasında güçlü bir bağ vardır. Bir süredir kaçak bir hayat yaşayan anne ve kız, lüks otellerde kalacak şekilde sürekli olarak yer değiştirmektedir. Ancak lüks otellerin yerini belli bir zaman sonra köhne pansiyonlar almaktadır. İlerleyen bölümlerde arkalarında bir dizi ceset bıraktıklarını öğrendiğimiz zaman annenin belki de av değil avcı olabileceğini anlıyoruz.

Oyuncu Kadrosu

Melisa Sözen

Birand Tunca

Taylor Lauren

Buçe Buse Kahraman

Denizhan Akbaba

Devrim Kabacaoğlu

Kubilay Tunçer

Eylül Tumbar

Enver Husrevoğlu

Biz Kimden Kaçıyorduk Anne Fragman