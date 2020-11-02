Bizizmir.com İle İzmir'deki Depremzedelere Yardım Edebilirsiniz

30.10.2020 Cuma günü, saat 14.51’de Ege Denizi Seferihisar açıklarında 6.6 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Depremde İzmir'in Bayraklı ilçesi başta olmak üzere birçok yerde binalar yıkıldı ve büyük hasar aldı. Deprem sonrasında İzmir'deki depremzedelere yardım için çalışmalar başladı. İzmir Büyükşehir Belediyesi Başkanı Tunç Soyer, İzmir'deki depremzedelere yardımların bizizmir.com üzerinden yapılabileceğini duyurdu.

Tunç Soyer Açıkladı: İzmir'deki Depremzedelere Yardım Bizİzmir.com'dan Yapılabiliyor.

Tunç Soyer tarafından yapılan açıklamada "Değerli İzmirliler, Depremzedeler için iyi niyetle birçok vatandaşımız ikinci el giysi, eşya getiriyor. Covid tehlikesi nedeniyle ikinci el eşya, giysi kabul edemiyoruz. Lütfen ya kullanılmamış eşya ulaştırın ya da http://bizizmir.com üzerinden yardımlarınızı iletin." cümlelerine yer verildi.

Değerli İzmirliler,

Depremzedeler için iyi niyetle birçok vatandaşımız ikinci el giysi, eşya getiriyor. Covid tehlikesi nedeniyle ikinci el eşya, giysi kabul edemiyoruz. Lütfen ya kullanılmamış eşya ulaştırın ya da https://t.co/WL6HzWEQQA üzerinden yardımlarınızı iletin. pic.twitter.com/pntHszqYcN — Tunç Soyer (@tuncsoyer) November 2, 2020

Sizlerde yardımda bulunmak istiyorsanız bizizmir.com adresini ziyaret edebilirsiniz. Hazırlanan internet sitesinden depremzedelere gıda paketi, uyku tulumu paketi, hiyen paketi ve elimi tutar mısın yemeği gönderilebiliyor.

Deprem sonrasında, büyüklüğü 4’ün üzerinde 43 artçı olmak üzere, toplam 1286 artçı sarsıntı yaşandı.

AFAD yaptığı açıklamada "SAKOM’dan alınan bilgilere göre 91 vatandaşımız hayatını kaybetmiştir. Yaralanan 994 vatandaşımızdan 839’u taburcu edilmiş olup, 155 vatandaşımızın tedavisi devam etmektedir. İzmir’de arama ve kurtarma çalışmaları yürütülen 17 binadan 12’sinde çalışmalar tamamlanmış olup 5 binada çalışmalara devam edilmektedir." cümlelerine yer verdi.