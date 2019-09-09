BKM Express Kapanıyor! İşte Tarih

Rekabet Kurumu 21 Haziran tarihinde aldığı kararla birlikte BKM Express'in faaliyetlerini sonlandırmasına karar vermişti. Peki BKM Express ne zaman kapanacak?

Geçtiğimiz aylarda BKM Express'e tanıdığı bireysel muafiyetleri geri alan Rekabet Kurumu, BKM'nin kurul kararının tebliğinden sonraki 60 gün içerisinde bu hizmeti sonlandırmasını talep etmişti. Kararın yerine getirilmesi ve kendilerine belgelenmesi gerektiğini belirten Rekabet Kurumu, aksi durumda hem BKM hem de BKM'nin ortaklarına soruşturma açılacağını belirtmişti.

Bu ortaklar sırasıyla Akbank, Finansbank, Garanti, Halkbank, ING, İş Bankası, TEB, Vakıfbank, Yapıkredi, Ziraat olarak belirtilip, aksi durumda her biri hakkında ayrı ayrı soruşturma açılacağı da karara eklendi.

Kararın tebliği ile başlayan 60 günlük süre ile birlikte, BKM Express'in 9 Kasım tarihine kadar faaliyetlerini sonlandırması gerekiyor. BKM'nin kapatma işlemini gerçekleştirmemesi durumunda hizmetin zorla sonlandırılacağını ve şirketler hakkında soruşturma açılabileceğini söyleyebiliriz. Konuyla ilgili karara ulaşmak için buraya tıklayabilirsiniz.