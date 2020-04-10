BKM, "Koronavirüs" Dolandırıcılarına Karşı Uyarıda Bulundu

BKM, dünya genelinde yaşanan bu zorlu süreçte bile insanları dolandırmaya çalışanlara karşı uyarıda bulundu. Yeni tip koronavirüs Kovid-19 salgını ile birlikte dolandırıcılık faaliyetlerinde de yeni yöntemlerin ortaya çıktığı belirtildi.

Bankalararası Kart Merkezi (BKM), insanların korku, endişe, merak gibi duygularını istismar eden dolandırıcıların koronavirüs için bağış toplama, sahte siteler üzerinden maske, eldiven, kolonya, dezenfektan satışı yapma gibi girişimlerde bulunduğunu, dolandırıcılara karşı daha dikkatli olunması konusunda uyardı.

BKM’nin bu yöndeki açıklaması şöyle: "Telefonla ya da sahte sosyal medya hesapları üzerinden sizinle iletişime geçerek, faiz indirimi, borç öteleme, aidat iptali gibi birtakım vaatlerle bankacılık ve kredi kartı bilgilerinize erişebilir, sizi sahte internet sitelerine yönlendirebilir, sizden şifre ve kişisel bilgilerinizi talep edebilirler. Sahte siteler üzerinden eldiven, maske, dezenfektan, kolonya ve benzeri ürünlerin satışını yaparak, şifre ve kişisel bilgilerinizi almak isteyebilirler. Salgını fırsat bilen dolandırıcılar yardımseverlik duygularını istismar ederek sosyal medya üzerinden yardıma muhtaç kişiler için 'yardıma muhtaç kişiler var', 'acil yardım fonu oluşturuldu' gibi söylemlerle bağış toplama çağrısı yapabilirler. Finans kuruluşları güvenlikle ilgili her türlü önlemi alsa da kişisel verilerin güvenliğiyle ilgili özellikle kullanıcıların dikkatli olması gerekiyor. Çünkü ülkemizdeki dolandırıcılığın %86 gibi büyük bir bölümü, sosyal mühendislik yöntemleriyle yani kullanıcıların duygularına hitap eden yöntemlerle yapılıyor. Dolayısıyla dolandırıcılığa karşı tedbir alma konusunda en büyük iş kullanıcılara düşüyor.”

Siber güvenlik uzmanları ise, koronavirüs salgınına yönelik bağışların devlet kurumlarına yapılmasını, aranan numaraların doğruluğunun internetten teyit edilmesini, şifrelerin, kişisel ve finansal bilgilerin kimseyle paylaşılmaması, iki adımlı doğrulama sistemini kullanan internet sitelerinden alışveriş yapılması tavsiyesinde bulunuyor.