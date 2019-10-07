BKM Siber Dolandırıcılıklara Karşı Tavsiyeler Verdi

İnternetin çok hızlı ve bilinçsiz bir şekilde yaygınlaştığını göz önüne alırsak, siber suçlular için oldukça cazip bir avlanma noktası haline geldiğini söyleyebiliriz. Bankalararası Kart Merkezi, siber dolandırıcılıklara karşı bazı tavsiyelerde bulundu.

Dolandırıcılık Engellenebilir

Siber güvenliğin önemi ve kullanıcıların bilinçlendirilmesi hakkında konuşan BKM Genel Müdürü Soner Canko, her şeyden önce kullanıcıların bilinçlendirilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 oranındaki kısmının sosyal mühendislik yöntemi ile yapıldığını belirten Canko, bu noktada kullanıcıların duygularına hitap edildiğini söylüyor.

Bu noktada kullanıcılar için bazı tavsiyeler veren Canko, birkaç basit yöntemle birlikte dolandırıcılığın önüne geçmenin mümkün olduğunu aktardı. Bu yöntemlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.

Peki Dolandırıcılık Nasıl Engellenebilir?