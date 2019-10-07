BKM Siber Dolandırıcılıklara Karşı Tavsiyeler Verdi

İnternetin çok hızlı ve bilinçsiz bir şekilde yaygınlaştığını göz önüne alırsak, siber suçlular için oldukça cazip bir avlanma noktası haline geldiğini söyleyebiliriz. Bankalararası Kart Merkezi, siber dolandırıcılıklara karşı bazı tavsiyelerde bulundu.
Dolandırıcılık Engellenebilir
Siber güvenliğin önemi ve kullanıcıların bilinçlendirilmesi hakkında konuşan BKM Genel Müdürü Soner Canko, her şeyden önce kullanıcıların bilinçlendirilmesinin oldukça önemli olduğunu belirtiyor. Ülkemizdeki dolandırıcılığın yüzde 86 oranındaki kısmının sosyal mühendislik yöntemi ile yapıldığını belirten Canko, bu noktada kullanıcıların duygularına hitap edildiğini söylüyor.
Bu noktada kullanıcılar için bazı tavsiyeler veren Canko, birkaç basit yöntemle birlikte dolandırıcılığın önüne geçmenin mümkün olduğunu aktardı. Bu yöntemlere aşağıdan ulaşabilirsiniz.
Peki Dolandırıcılık Nasıl Engellenebilir?
- Öncelikle ATM işlemleri sırasında tanımadığınız kişilerden yardım almamalı ve ATM içerisinde kurulu bir mekanizmadan şüphe etmeniz durumunda bankanıza haber vermelisiniz.
- Alışveriş yapacağınız internet sitelerini iyi seçin, güvenilir ve bilinen yerlerden alışveriş yapın.
- Akıllı telefonunuza yalnızca resmi uygulama mağazalarından, güvendiğiniz uygulamaları indirin.
- Bilmediğiniz kaynaklardan gelen SMS, e-posta ve WhatsApp iletilerindeki linklere tıklamayın.
- İnternet tarayıcınızın güvenli olmayan siteleri açmayacak şekilde ayarlandığından emin olun.
- Online alışverişlerde SMS ile iletilen tek kullanımlık şifrelerin iş yeri bilgilerini ve ücret tutarını dikkatlice kontrol edin.
- Özellikle alışveriş yaptığınız sitelerde, bankacılık işlemlerinde giriş yaptığınız adresleri kontrol edin. Mümkünse girişleri adres çubuğuna kendiniz yazın.