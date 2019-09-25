BlaBlaCar, Otobüs Bileti Platformunu Satın Aldı!

BlaBlaCar, aynı yol güzargahı üstünde yolculuk edecek kişileri bir araya getirmeyi ve hem yolcunun hem de sürücünün masrafını azaltmayı hedefleyen bir servis. Ülkemizde de kullanılabilir olan BlaBlaCar, çevrimiçi otobüs bileti platformu Busfor'u satın alarak bünyesine kattı.

Sunduğu hizmetle birlikte kimileri tarafından oldukça güvenilir ve başarılı bulunurken kimileri tarafından ise şüpheli gözle yaklaşılan BlaBlaCar, tüm bunlara rağmen oldukça geniş bir kullanıcı kitlesine sahip. Özellikle Rusya ve Ukrayna'da aktif faaliyet gösteren çevrimiçi bilet platfomu Busfor'u satın alan şirket, bu platformu kendi bünyesine kattı.

BlaBlaBus adında da hizmeti bulunan şirket; Fransa, Belçika, Hollanda, Almanya ve İtalya'da bu şekilde bir hizmet sürdürmekte. Yapılan yeni satın alma ile şirketin Rusya ve Ukrayna'da otobüs hizmetine mi gireceği yoksa platform hizmetini mi sürdüreceği şimdilik bilinmese de, Busfor'un kayıtlı 80 milyon kullanıcısının oldukça önemli bir fırsat olduğunu söyleyebiliriz.

Bu noktada yeni platformu BlaBlaCar bünyesine eklemeyi planlayan şirket, kullanıcıların yolculuk deneyimini iyileştirmeyi ve geniş seçenekler sunmayı hedefliyor gibi gözüküyor. Yaklaşık yedi bin otobüs şirketi ile anlaşması bulunan Busfor'un, bu noktada oldukça mantıklı bir tercih olduğunu söyleyebiliriz.

Tüm yolculuk seçenekleri için ortak bir platform sunmayı hedefleyen şirket, bu yöndeki satın almalarına muhtemelen devam edecek.