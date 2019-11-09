Black Desert Online Kısa Bir Süreliğine Ücretsiz Oldu!

Black Desert Online, sınırlı sayıda kişi için ücretsiz olarak dağıtılıyor. Gelin oyunu nasıl ücretsiz alacağınızı anlatalım.

Pearl Abyss tarafından 2014 yılında geliştirilen Black Desert Online o günden bu güne oldukça fazla yol katetti. Oldukça fazla yenilik getiren ve hemen hemen her işi barındıran oyunun kullanıcı sayısı da epey fazla. Oyuncuların ilgisini çeken Black Desert Online ücretsiz olarak dağıtılıyor. Ancak sınırlı sayıda kullanıcı için.

Oyuna sahip olabilrmek için önce buradaki bağlantıya tıklayın ve Black Desert Mobile'ın sitesine gidin. Devamında alttaki resimde görülen ekrana ulaşacaksınız. Bu kısım istenilen bilgileri girin ve "PRE-REGİSTER" tuşuna tıklayın. Açılan ekrandan PC, PS4 veya XBOX seçeneklerinden istediğinizi seçin. Biz PC'yi seçeceğiz.

Ardından verilen kodu kopyalıyorsunuz. Daha sonra site üzerinde bir hesap oluşturun. O sekmeye buradan ulaşabilirsiniz. Daha sonra üyeliğinizi tamamladıktan sonra buradaki bağlantı üzerinden ilk aldığınız kodu giriyorsunuz. Daha sonra oyunu indirip oynamaya başlayabilirsiniz. Kodlar kısa sürede tükenebilir. Kaçırmayın!