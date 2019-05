Black Desert, The Surge ve Daha Birçok Oyun Bu Ay Game Pass'e Geliyor

Bu ayın Games With Gold oyunları bugünden itibaren Xbox Live Gold abonelerinin erişimine açıldı. Ne var ki, geçtiğimiz aylardaki performans ile karşılaştırıldığında bu ayın oyunları bir nevi hayal kırıklığı yaratmış oldu. Microsoft ise bu hayal kırıklığını yeni Xbox Game Pass oyunları ile kapatmaya çalışıyor.

Yapılan açıklama ile bu ay abonelik servisine gelecek olan oyunlar ortaya çıktılar. Wolfenstein II: The New Colossus, Wargroove, Tacoma, Black Desert, Surviving Mars, For the King ve The Surge bu ay Xbox Game Pass abonelerine sunulacak.

Wolfenstein II: The New Colossus ( 2 Mayıs 2019)

MachineGames tarafından geliştirilmiş olan Wolfenstein II: The New Colossus, Bethesda Softworks tarafından yayınlanıyor. 2017 yılının Ekim ayında PlayStation 4, PC ve Xbox One platformları için çıkmış olan oyun, İkinci Dünya Savaşı'ndaki Nazi zaferini takiben 1961 yılında geçen alternatif bir tarihi işliyor. Savaş gazisi William "BJ" Blazkowicz isimli bir karakteri yönettiğimiz oyunda, Amerika topraklarındaki Nazi rejimine karşı mücadele veriyoruz.

Wargroove (2 Mayıs 2019)

Chucklefish tarafından hem geliştirilen hem de yayınlanan Wargroove, geçtiğimiz Şubat ayında satışa sunulmuştu. Sıra tabanlı taktiğe dayalı olan oyunda her birinin kendi senaryosu, amaçları ve kişiliği olan on beş kumandandan bir tanesini yönetiyoruz. Senaryo boyunca da oyunun geçtiği dünyayı keşfederek karşımıza çıkacak olan düşmanları bertaraf etmeye çalışıyoruz. Bire bir karşılaşmalar ve kooperatif oynanış da dahil olmak üzere yerel ve çevrimiçi çoklu-oyuncu desteğinin bulunduğu Wargroove oyununda, dilediğimiz takdirde kendi haritalarımızı da oluşturabiliyoruz.

Tacoma (9 Mayıs 2019)

Gone Home oyununda tanıdığımız Fullbright tarafından geliştirilmiş olan Tacoma, 2088 yılında ve boş olan bir uzay istasyonunda geçen bir araştırma oyunu olarak karşımıza çıkıyor. AR (Artırılmış Gerçekçilik) cihazı olan ana karakterimiz Amy, bu cihaz sayesinde bir zamanlar uzay istasyonunun mürettebatı olan karakterlerin eylemlerini ve konuşmalarını inceleyebiliyor. Bu sayede, yakalanan detaylar ile mürettebatın nasıl yaşadığını ve nasıl çalıştığını görebiliyor ve gelişen olayları da bu sayede öğrenebiliyoruz.

Black Desert (9 Mayıs 2019)

Pearl Abyss tarafından geliştirilmiş olan Black Desert, MMORPG türü bir oyun diyebiliriz. Çekişme halinde olan Republic of Calpheon ve Kingdom of Valencia ulusları arasında dönen oyunun hikayesine göre Calpheon, Serendia, Balenos ve Mediah bölgelerine sükunet hakimken, ticaretin kontrol edildiği Valencia tarafından gelen tüccarlar ile yayılan salgın hastalık her şeyin tersine dönmesine neden oluyor. Dünya genelinde birçok kişi ölüyor. En nihayetinde ittifak oluşturan üç ana bölge otuz yıl süren bir savaş başlatıyor ve bu savaş boyunca da Mediah, kara taş hasat ederek ve bunları herkese satarak büyük kar elde ediyor. Ne var ki, savaştan sonra kara taşın önemi keşfedilince de tansiyon tekrardan yükseliyor. Valencia ise bu noktada büyük bir önem arz ediyor; çünkü sınırları içerisinde bulunan devasa Black Desert bu taşların dolup taştığı bir çöl.

Surviving Mars (9 Mayıs 2019)

Surviving Mars, kırmızı gezegende geçen bir şehir inşa etme oyunu ve gerçek Marslı verisinden sonra geliştirildi. Oyunda kaynak üretimi yapabiliyor ve Mars yüzeyine binalar inşa edebiliyoruz. Bununla birlikte, Mysteries adı verilen hikaye konuları bulunuyor. Bu sayede koloniniz için salgın hastalıkların, savaşın, rakip şirketlerin, yaratıkların ve daha birçok şeyin içeriğinde bulunduğu çeşitli etkinliklerde bulunabiliyoruz.

For the King (10 Mayıs 2019)

For the King, masaüstü ve roguelike elementlerini birden fazla diyarı kapsayarak birleştiren bir Rol Yapma Oyunu. İster tek başınıza isterseniz de hem yerel hem de çevrimiçi kooperatif olarak oynayabiliyorsunuz. Konu olarak Fahrul kralının ölümü sonrasında krallığa büyük bir kargaşa hakim olur. Bu olayın sonrasında ise tahta geçen kraliçe, yükselmek ve yaklaşan kıyameti durdurmak için harekete geçer.

The Surge (16 Mayıs 2019)

Geçtiğimiz ay PlayStation Plus abonelerine sunulan oyun, şimdi de Xbox Game Pass aboneleriyle buluşacak. Deck13 Interactive tarafından geliştirilmiş olan oyunun konusuna göre nüfusun yoğun olduğu şehirlerde kalan insanlar, yaşlanan nüfusun ve artan çevresel hastalıkların sosyal düzenlerin içine işlemesi nedeniyle hayatta kalabilmek için çalışmak zorundadırlar. Biz ise dünyayı kontrol eden CREO isimli büyük bir teknoloji şirketindeki ilk iş gününde olan Warren isimli bir karakteri yönetiyoruz. Yaşamına tekerlekli sandalyede devam eden Warren, bir ameliyat ile kendisine takılacak olan dış iskelet sayesinde, yeniden yürüyebilir hale gelecektir. Ne var ki ameliyat öncesinde yaşanan bir aksilik, büyük bir faciaya neden oluyor. Bu facianın sonucunda bir harabeye dönen tesiste, soruna tam olarak neyin yol açtığını öğrenmeye çalışacağız.

Lego Batman 3: Beyond Gotham (16 Mayıs 2019)

Lego Batman: The Videogame ve Lego Batman 2: DC Super Heroes için bir devam oyunu olan Lego Batman 3: Beyond Gotham oyunun hikayesine göre Brainiac, Lantern Ring'leri kullanarak dünyaları küçülterek koleksiyonuna ekleme amacındadır. Caped Crusader ve DC Comics süper kahramanları ise güçlerini birleştirip de farklı Lantern World'lere yolculuk yaparak Lantern Ring'lerini toplayarak Brainiac'ın amacına engel olmaya çalışıyorlar.