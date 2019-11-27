Black Friday Alışverişi Sırasında Dikkat! Dolandırılabilirsiniz

TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, şu sıralar gerçekleşen black friday indirimleri sırasında alışveriş yapacak olan tüketicileri uyardı.
'Paravan Sitelerin Kurbanı Olmayın'
Black Friday ülkemiz genelinde oldukça büyük ilgi görüyor. Pek çok kategoriden pek çok üründe büyük indirimlerin görülebildiği kampanyaların düzenlendiği bu günlerde dolandırıcılıktan uzak kalmak için diikat etmeniz gereken önemli detaylar bulunuyor.
Söz konusu kampanyalar hakkında açıklama yapan Cenk Çiğdemli, "Elektronikte gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın." dedi. Sözlerine devam eden Çiğdemli, "Vatandaş fırsat yakalayacağım derken dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor." diyerek tüketicileri uyardı.
Çiğdemli, "Vatandaşı internet üzerinden iki bin liralık ürünlerin iki yüz liraya düştüğü gibi gerçek dışı kampanya reklamlarıyla kandırmaya çalışan paravan e-ticaret siteleri olduğunu görüyoruz." dedi.
Nasıl Korunursunuz?
- Güvenilir internet sitelerinden alışveriş yapın.
- İnternet sitelerinin SSL sertifikalarını kontrol edin.
- Sitenin adres, şirket, telefon bilgilerini gözden geçirin.
- Sitenin sağlam bir altyapı sağlayıcı ile çalışıp çalışmadığına bakın. Çalışıyor olması güvenilir bir site olması ihtimalini yükseltir.
- Telefonla veya mesajla asla ama asla kredi kartı bilgisi vermeyin.
- Ürünün diğer sitelerdeki fiyatlarını kontrol edin. Fiyatın mantıklı olup olmadığını araştırın.
- Alışverişleri yalnızca kendi cihazlarınız ile yapın.
- Her internet bağlantısı alışveriş için yeterince güvenilir değildir. Kendi internet bağlantınızı kullanın.
- Kredi kartı, mümkünse sanal kart kullanın.
- En güncel yazılımı kullanın.
- Adres çubuğunu kontrol edin. Mümkünse elle kendiniz girin.
- Alışveriş sonrası hesap bakiyenizi ve kart ekstrenizi kontrol edin.