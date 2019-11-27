Black Friday Alışverişi Sırasında Dikkat! Dolandırılabilirsiniz

TOBB E-Ticaret Meclisi Üyesi Cenk Çiğdemli, şu sıralar gerçekleşen black friday indirimleri sırasında alışveriş yapacak olan tüketicileri uyardı.

'Paravan Sitelerin Kurbanı Olmayın'

Black Friday ülkemiz genelinde oldukça büyük ilgi görüyor. Pek çok kategoriden pek çok üründe büyük indirimlerin görülebildiği kampanyaların düzenlendiği bu günlerde dolandırıcılıktan uzak kalmak için diikat etmeniz gereken önemli detaylar bulunuyor.

Söz konusu kampanyalar hakkında açıklama yapan Cenk Çiğdemli, "Elektronikte gerçek olamayacak kadar büyük indirimlere kanmayın." dedi. Sözlerine devam eden Çiğdemli, "Vatandaş fırsat yakalayacağım derken dolandırıcıların tuzağına düşebiliyor." diyerek tüketicileri uyardı.

Çiğdemli, "Vatandaşı internet üzerinden iki bin liralık ürünlerin iki yüz liraya düştüğü gibi gerçek dışı kampanya reklamlarıyla kandırmaya çalışan paravan e-ticaret siteleri olduğunu görüyoruz." dedi.

Nasıl Korunursunuz?