Black Friday Alışverişlerinde Cep Telefonu Kullanımı Arttı

Bir kafede kahve sırasında beklerken bir yandan da cep telefonunuzdan Black Friday alışverişi mi yaptınız? O zaman yalnız değilsiniz. Çünkü Adobe alışveriş verilerine göre, Black Friday alışverişlerinin yüzde 39’u akıllı telefonlar üzerinden yapıldı.

Geçtiğimiz yıl ise Black Friday’de cep telefonu kullanım oranı yüzde 33’tü. Geçtiğimiz yıl insanların cep telefonları üzerinden yaptığı harcamaların toplamı 2.1 milyar doları bulmuştu. Bu yıl ise bu miktar toplamda 2.9 milyar dolara ulaştı.

Geçtiğimiz yıl internet tabanlı alışverişlerde toplam 6.2 milyar dolar harcanırken, bu yıl rekor kırılarak toplam 7.4 milyar dolarlık harcama yapıldı. Ayrıca bu yıl, kişi başına ortalama 168 dolarlık harcamayla pahalı ürünlere yönelik harcamaların daha da arttığı görüldü.

Teknoloji Ürünlerine Yoğun İlgi

Black Friday’de en çok rağbet ise teknoloji ürünlerine gösterildi. Apple’ın dizüstü bilgisayarları, Airpods, Nintendo Switch ve Samsung TV’ler en çok satan ürünlerin başında geldi. Oyun severler ise en çok FIFA 20 ve Madden NFL 20 oyunlarına ilgi gösterdi.

Adobe, insanların neden artık cep telefonları üzerinden alışveriş yapmaya daha fazla meyilli olduklarını açıklamadı. Ancak bunun birkaç mantıklı nedeni olabilir. Geliştirilen internet siteleri ve mobil uygulamalar, özellikle de Apple Pay ve Google Pay gibi hızlı servisler alışverişi çok daha kolay hale getiriyor olabilir.

Büyüyen akıllı telefon ekranlarının da artık daha iyi bir alışveriş deneyimi sunduğu söylenebilir. Ayrıca, insanların bu tarz işler için bilgisayarlara eskisi kadar ihtiyaç duymadığı ve akıllı telefonları üzerinden alışveriş yapmaya daha alışkın oldukları da söyleniyor.