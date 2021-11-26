Black Friday ve Cyber Monday İndirimleri İçin Ciro Beklentisi Açıklandı

Black Friday ve Cyber Monday indirimleri için ciro beklentisi ile ilgili oldukça önemli bilgiler paylaşıldı. TOBB E-ticaret Meclis üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, konuya ilişkin açıklamada bulundu.

Black Friday ve Cyber Monday İndirimleri 50 Milyar TL Kazandırabilir

TOBB E-ticaret Meclis üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Cenk Çiğdemli, Black Friday ve Cyber Monday için Türkiye geneli e-ticaret sektörü ciro beklentisinin 50 Milyar TL seviyesinde olduğunu açıkladı.

Uçak bileti ve araç kiralama gibi iç turizme yönelik kategorilerde bu dönem içinde yükseliş beklediklerini belirten Çiğdemli, Tekstil ve elektronikte ise stok sıkıntısı nedeniyle indirimlerin daha az olabileceğini söyledi.

E-ticarette indirim kampanyalarının yoğunlaştığı kasım-aralık ayı için Türkiye geneli toplam e-ticaret ciro beklentisinin 120 milyar TL civarında olduğunu söyleyen Cenk Çiğdemli, Black Friday ve Cyber Monday için beklentinin 50 Milyar TL seviyesinde olduğunu ifade etti.

Çiğdemli, yaptığı açıklamada, Ticaret Bakanlığı verilerine göre 2021 yılının ilk 6 ayında e-ticaret hacminin bir önceki yılın aynı dönemine oranla yüzde 75’lik artışla 161 milyar TL olarak gerçekleştiğini belirtti.

2020 başında e-ticaret yapan işletme sayısı 60 binlerdeyken, bugün bu rakamın 300 binlere ulaşmış durumda olduğunu söyleyen Çiğdemli, 2021 yılının sonunda Türkiye geneli e-ticaret hacminin 450 milyar TL’ye ulaşmasını beklediklerini açıkladı.

Cenk Çiğdemli, geçtiğimiz yıllardaki çevrim içi satış istatistiklerinin en yüksek ciro rakamlarına, indirim kampanyalarının olduğu kasım ayı ile yeni yıl kampanyalarının olduğu aralık ayında ulaşıldığını gösterdiğini söyledi.

İşletmelerin yıl içerisinde online kanallar üzerinden yaptıkları cironun ortalama dörtte birini yılın son iki ayındaki kampanya dönemlerinde gerçekleştiğinin altını çizen Çiğdemli, talep beklenen kategoriler ile ilgili önemli bilgiler paylaştı.

TOBB E-ticaret Meclis üyesi, Ticimax E-ticaret Sistemleri Kurucusu Çiğdemli, giyim, moda, tekstil, ayakkabı, mobilya, ev tekstili, ev eşyası, elektronik, spor malzemeleri, doğal gıda, doğal kozmetik gibi kategorilerde daha çok talep beklendiğini ifade etti.

Uçak bileti ve araç kiralama gibi iç turizme yönelik kategorilerde bu dönem içinde yükseliş beklendiğini söyleyen Çiğdemli, Tekstil ve elektronikte ise stok sıkıntısı nedeniyle indirimlerin daha az olabileceğini belirtti.