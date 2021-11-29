Black Friday'in En Popüler Oyun Konsolu Belli Oldu

Black Friday indirim döneminin en popüler oyun konsolu açıklandı. Açıklanan konsol, çok sayıda kullanıcının şaşırmasına neden oldu. Adobe tarafından paylaşılan verilere ilişkin merak edilen tüm ayrıntılar haberimizde.

En Popüler Oyun Konsolu Şaşırttı

Bu yıl 26 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşen Black Friday 26 Kasım 2021 tarihinde gerçekleşti. Bu tarihte çok sayıda ülkede çeşitli ürünlerin fiyat etiketinde birtakım indirimler uygulandı. Bu indirim döneminin en popüler konsolu belli oldu.

Adobe şirketinin Dijital Ekonomi Endeksi verilerine göre Black Friday'in en popüler konsolu Xbox Series S oldu. İndirim döneminin en popüler konsolunun Xbox Series S olması, dünya genelinde çok sayıda kişinin şaşırmasına neden oldu.

Xbox Series S isimli konsolun indirim döneminde büyük bir popülerliğe sahip olmasındaki en büyük faktör stok sıkıntısının olmaması ve rakiplerine kıyasla daha uygun fiyata sahip olmasıdır. Xbox Series X ve PlayStation 5'teki stok sorunları devam ediyor.

Black Friday indirim döneminin en popüler konsolu olarak büyük bir başarının altına imza atan Xbox Series S'te herhangi bir stok sıkıntısı bulunmuyor. Amerika Birleşik Devletleri merkezli yazılım devi Microsoft, Xbox Series S isimli yeni nesil oyun konsolunu 10 Kasım 2021 tarihinde piyasaya sürmüştü.

Xbox Series S Özellikleri

İşlemci: 3,6 GHz Hızında 8X Çekirdek (SMT ile 3,4 GHz) Özel Zen 2 CPU

GPU: 4 TFLOP, 1,565 GHz Hızında 20 CU Özel RDNA 2 GPU

RAM: 10 GB GDDR6 128 bit genişliğinde veri yolu

RAM Bant Genişliği: 224 GB/sn hızında 8GB, 56 GB/sn hızında 2GB.

Oyun Çözünürlüğü: 1440p

Performans Hedefi: 120 FPS'ye kadar

Ses: Dolby Digital 5.1, DTS 5.1, Atmos ile Dolby TrueHD, L-PCM, 7.1'e kadar

Optik Sürücü: Bulunmuyor

Bağlantı: 1 adet HDMI 2.1, 3 adet USB 3.1 Gen 1, 802.11ac çift bant

Dahili Depolama Alanı: 512GB NVMe SSD

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