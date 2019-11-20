Black Friday Hızla Yaklaşıyor! İşte Ülkemizden İstatistikler

Kara Cuma olarak da bilinen Black Friday etkinliği hızla yaklaşıyor. İşte ülkemizdeki tüketicilerin Black Friday istatistikleri.

Black Friday Ülkemizde Nasıl Geçiyor?

29 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Black Friday sırasında pek çok kategoriden pek çok üründe büyük indirimler ile karşılaşmak mümkün olabilir. Peki Türk tüketiciler, bu etkinliklere nasıl bakıyor?