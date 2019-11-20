Black Friday Hızla Yaklaşıyor! İşte Ülkemizden İstatistikler

Kara Cuma olarak da bilinen Black Friday etkinliği hızla yaklaşıyor. İşte ülkemizdeki tüketicilerin Black Friday istatistikleri.
Black Friday Ülkemizde Nasıl Geçiyor?
29 Kasım tarihinde gerçekleşecek olan Black Friday sırasında pek çok kategoriden pek çok üründe büyük indirimler ile karşılaşmak mümkün olabilir. Peki Türk tüketiciler, bu etkinliklere nasıl bakıyor?
- Black Friday sırasında alışverişlerin en çok yükseldiği yer (oransal olarak) Mersin. Mersin'i sırasıyla Denizli, Manisa, Samsun ve Balıkesir takip ediyor.
- Türk kadınlarının yüzde 72 oranındaki kısmı alışveriş yapıyor. Kadınlar kişi başı ortalama 4,1 ürün alırken, bu ürünlere toplamda 1.460 TL ödüyor.
- Türk erkeklerinin yüzde 60 oranındaki kısmı Black Friday fırsatlarından faydalanıyor. Erkekler kişi başı 3,4 ürün alıyor ve bu ürünlere toplamda 2.216 TL ödüyor.
- Kadınlar en çok giyim, ayakkabı ve kozmetik kategorilerinde alışveriş yapıyor.
- Erkekler en çok giyim, ayakkabı ve elektronik kategorilerinde alışveriş yapıyor.
- Türklerin yüzde 46 oranındaki kısmı yalnızca internetten, yüzde 8 oranındaki kısmı yalnızca mağazadan, yüzde 46 oranındaki kısmı her iki kanaldan da alışveriş yapacağını belirtiyor.
- Türklerin yüzde 72 oranındaki kısmı iş saatlerinde alışveriş yapıyor. Bununla birlikte alışverişlerin doruk noktaları ise 00:00 ve 22:00 olarak belirlendi.
- Türklerin Black Friday sırasında 11.11 etkinliklerine göre çok daha büyük katılım göstermesi bekleniyor.