Black Friday İndirimleri Alışveriş Bağımlılığına Yol Açıyor

Yapılan araştırmalar yapılan büyük indirim kampanyalarının alışveriş bağımlılığı ile sonuçlandığını ortaya koydu.

Alışveriş Bağımlılığı Yaratabilir

Kasım ayının başından bu yana pek çok kategoride pek çok ürünün indirimler ile gündeme geldiğini biliyoruz. Ancak görünüşe göre bu durum tüketiciler için pek de istenmeyen sonuçlar doğurabiliyor. Psikiyatri Uzmanı Dr. Gözde Gündoğdu Meydaneri, artan alışveriş bağımlılığı hakkında açıklamalarda bulundu.

Onyomani olarak da bilinen alışveriş bağımlılığı, kişinin ihtiyacı olsun ya da olmasın fark etmeksizin kendisini maddi anlamda zorlamasına rağmen satın alma dürtüsünü kontrol edememesidir.

Yapılan indirimlerin alışveriş bağımlılığını desteklediğini belirten Meydaneri, kişilerin sırf indirim adına anlamsız harcamalar yapabileceğini ve kendisini kontrol etmekte zorlanabileceğini söyledi. Bu durumun genel olarak psikolojik nedenlere dayandığını vurgulayan Meydaneri, önemli belirtilerin görülmesi durumunda psikolojik yardım almanın gerektiğini belirtti.