Black Friday Türkiye Araştırması Yayınlandı

29 Kasım itibarıyla dünya genelinde başlayan black friday kampanyaları, ülkemiz genelinde de büyük talep görüyor. İşte Türkiye 2019 Black Friday araştırması!

Black Friday Ülkemizde Nasıl Geçiyor?

Ülkemizde 'Efsane Cuma', 'Efsane Günler' ve 'Süper Cuma' adlarıı ile de bilinen black friday, pek çok kategoride ve pek çok üründe indirimlerin yapılması ile birlikte müşteriler için önemli bir fırsat sunuyor. Ülkemizde en çok indirimin yapıldığı platform e-ticaret siteleri olarak öne çıkıyor. Araştırmalara göre bu sitelerde bazı ürünlere yapılan indirim oranı yüzde 50 üstünü gördü.

En büyük indirim kozmetik tarafında olurken onu gıda ve temizlik ürünleri izledi. Bununla birlikte mağazalarda indirime katılım görülürken, süpermarket tarafında herhangi bir ekstra indirim yapılmadığı dikkatleri çekti. Ayrıca e-ticaret sitelerinde gerçekleşen indirimlerin büyük bir bölümü teknoloji ürünleri için de geçerli oldu. Bilgisayar, giyilebilir ürünler, akıllı telefon ve tablet gibi ürünlerde önemli fırsatların oluşturulduğu gözlendi.

Şikayetler Çok Fazla

Bununla birlikte pek çok kişi black friday kapsamında gerçekleştirilen kampanyalarla ilgili şikayetlerini sosyal medya kanalları üzerinden dile getirdi.

Sosyal medyada dile getirilen şikayetler temel olarak iki başlık altında incelenebilir. Söz konusu şikayetlere konu olan ilk durum sahte indirimler iken ikinci durum ise patlayan siteler oldu. Yaşadıkları sorunları ve saçmalıkları farklı sosyal medya platformlarında dile getiren kişiler, #BlackFridayRezaleti hashtagi ile paylaşımlarda bulundu.