Black Mesa 1.0 Sürümüyle Karşınızda

Oyun hayranlarının, şimdiye kadar ki en çok beğendiği oyun projesi Black Mesa, 1.0 sürümüyle oyunseverler ile buluşacak.

Sadece bir video oyun modu olan Black Mesa, Steam'in erken erişiminden çıkmış olan Half-Life'ın tam teşekküllü bir versiyonu. Geliştirici Crowbar Collective, 1998 yılında piyasaya sürülen birinci şahıs nişancı oyununu, daha akıllı düşmanlarla, sıfırdan inşa edilmiş seviyelerle ve yirmi yıl önce mümkün olmayan bir ayrıntı seviyesiyle güncelledi.

Beta Olmayan Bir Sürüm Yayınlandı

Black Mesa, 2012'de Half-Life 2 için bir mod olarak başlatıldı ve büyük bir çoğunluk tarafından olumlu eleştiriler kazandı. Daha sonra Valve, bağımsız bir ticari oyun yapma izni verdi ve 2015'te erken erişimde eksik bir sürüm ortaya çıktı. Geçen yılın sonunda Crowbar Collective, Half-Life'ın en zayıf alanlarından biri olan Xen seviyelerinin, dramatik bir şekilde yeniden işlenmesiyle sona erdi. Ve nihayet 2020'de tüm oyun, beta olmayan bir sürüm haline getirildi.

Crowbar Collective, bu sürümle yetinmiyor. Ek oyun oynanışı ayarları ve modifikasyon atölyesinde iyileştirmelerle birlikte bir güncelleme planlıyor ve Valve’in Source motoruyla çalışmak isteyen kişiler için topluluk etkinlikleri düzenlemek istiyor.