Black Mesa: Xen Sonunda Tam Sürüm Aşamasına Geldi

Valve, Half-Life 3 ile ilgili bir plan yapıyor mu, yapıyorsa ne zaman duyurulacak bilmiyoruz ama Half-Life serisinin hayranları karşımıza yeni yeni projeler ile çıkmaya devam ediyorlar. Black Mesa: Xen de bunlardan bir tanesi. Bugün itibarıyla bir müjdeli haber daha geldi. Artık Black Mesa: Xen'in tam sürümüne erişim sağlayabileceksiniz.

Geliştirici stüdyo Crowbar Collective, Gordon Freeman'ın ilk macerasını yeniden yaptıktan sonra daha iddialı bir işe girişerek Black Mesa: Xen duyurusunu yapmıştı. Bu proje, orijinal Half-Life oyunundaki Xen kısmının büyük ölçüde genişletilerek yeniden hayal edilmiş versiyonu oluyor.

Sıfırdan inşa edilmiş bölümlerden oluşan Black Mesa: Xen, uzun bir süredir dileyen herkesin erişim sağlayabildiği bir beta aşamasındaydı ama Crowbar Collective tarafından yapılan yeni açıklama ile artık tam sürüm aşamasında olduğu duyuruldu. Ne var ki, teknik olarak halen Erken Erişim aşamasında olduğunu belirtelim. Eğer dilerseniz, buradan Black Mesa Steam sayfasına bir göz atabilirsiniz.

Şu anda Black Mesa: Xen için yeni bir güncelleme hazırlanıyor ve geliştirici ekibin verdiği bilgiye bakılırsa, yeni güncelleme ile Erken Erişim aşamasından çıkış yapılacak. Bu yüzden de mevcut teknik hataların giderilmesi, olabildiğince kusursuzlaştırılması ve başarımların eklenmesi için sıkı bir çalışma icra ediliyor. Şimdilik sıradaki güncelleme için net bir tarih verilmiş değil. Fazla beklemeyeceğimizi düşünüyoruz ama sizin de tahmin edebileceğiniz üzere önceden tahmin edilemeyen aksilikler bekleme süremizi uzatabilir.

Son olarak, Black Mesa: Xen ile ilgili olarak bir yorumda bulunan geliştirici stüdyo Crowbar Collective, "Eğer Xen'i sabırla bekliyorduysanız, beklediğiniz şey bu olacak." diyor.