Black Mirror 6. Sezon Fragmanı Yayınlandı: Ne Zaman Çıkacak?

Sevilen kara komedi dizisi Black Mirror, 6. sezonuyla birlikte ekranlara dönüyor. Netflix'in en ünlü dizilerinden olan Black Mirror, yeni ve özgün bölümleriyle izleyicilerle buluşacak.

Dizinini yaratıcısı Charlie Brooker, çıkarıdkları iş sonrası kendisinin bile şaşırdığını, izleyicileri oldukça ilginç bir sezonun beklediğini söyledi.

Black Mirror 6. Sezon Ne Zaman Başlayacak?

Her biri birbirinden farklı bir kara komedi ve bilim kurgu hikayesini anlatan Black Mirror bölümleri, teknolojinin karanlık tarafını başarılı bir şekilde göstermesi sebebiyle kısa sürede büyük bir izleyici kitlesi yakalamıştı.

Black Mirror 6. sezon yayın tarihi henüz kesinleşmemiş olsa da Netflix, haziran ayını işaret etti. Dizinin tek bir kısım olarak yayınlanması ve en az üç bölümden oluşması bekleniyor.

Black Mirror 6. Sezon Konusu Nedir?

Black Mirror, yapısı itibarıyla belirli bir konunun üzerinde şekillense de aslında tüm bölümler birbirinden farklı bir kurguya sahipti. Ancak bu durum, altıncı sezon ile birlikte değişebilir.

Charlie Brooker, yeni sezon hakkında "Sonuç olarak, bu sefer, daha tanıdık Black Mirror mecazlarının yanı sıra, bir Black Mirror bölümünün parametrelerini genişletmek için daha önce dizinin asla yapmayacağına yemin ettiğim bazıları da dahil olmak üzere birkaç yeni unsurumuz var. Hikayelerin tümü, ton olarak baştan sona hala Black Mirror'dır ancak bazı çılgın dalgalanmalar ve her zamankinden daha fazla çeşitlilikle!"

Brooker'ın açıklamaları kapsamında 6. sezon içerisinde birbiriyle bağlantılı iki ya da üç bölüm olabileceğini öngörebiliriz. Ayrıca bu sezon Breaking Bad dizisinde Jessie rolüyle tanıdığımız Aaron Paul da kadroya katılıyor.

Black Mirror 6. Sezon Oyuncuları