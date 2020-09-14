Black Myth: Wukong Hakkında Yeni Detaylar Ortaya Çıktı

Büyük ilgi odağı olan Black Myth: Wukong hakkında yeni detaylar gelmeye devam ediyor. Geliştirici stüdyo ile gerçekleştirilen röportaj, oyunu daha fazla tanımamıza olanak tanıdı. Detaylar haberimizde.

Aksiyon-Rol Yapma Oyunu türündeki Black Myth: Wukong, geçtiğimiz haftalarda duyuruldu. Oynanış videosu ile büyük ilgi çekmeyi başarmış olan oyun, Çin menşeli Game Science stüdyosu tarafından Çin edebiyatının önemli klasiklerinden birisi olan Journey to the West'ten (Batıya Yolculuk) esinlenilerek Unreal Engine 4 ile geliştiriliyor.

Şu an için resmi bir çıkış tarihi olmamakla birlikte oyuncular olarak içlerine sinen bir seviyeye ulaştığında satışa sunmayı planlayan Game Science Studio, yakın bir zaman önce IGN China tarafından yapılan bir röportaj kapsamında yeni detayları paylaştı.

Black Myth: Wukong Bomba Gibi Geliyor!

Belirtilene göre Black Myth: Wukong, iki yıldan fazla bir süredir geliştirilme aşamasındaymış ve üç yıl içerisinde satışa sunulması hedefleniyormuş. On beş saatlik bir oynanış süresinin sunulacağı oyun, hikaye olarak Batıya Yolculuk eserinin daha karmaşık ve karanlık versiyonu ile karşımıza çıkacakmış. Nihai olarak büyük düşmanlar dahil oyunda yüzden fazla düşman tipinin olması planlanıyormuş.

Oynanış videosundaki demo, baştan sona oynanabilir durumdaymış ve farklı yaklaşımlarda bulunmak mümkün olacakmış. Mesela düşmanlar ile çatışmak yerine Golden Cicada formuna dönüşüp düşmanları es geçebilmek gibi. Buradan yola çıkarak, nihai sürümde de farklı yaklaşımlarda bulunabilmek mümkün olabilecekmiş gibi görünüyor.

Black Myth: Wukong, Black Myth üçlemesinin ilk oyunu olacakmış. Üçlemedeki her bir oyun da farklı bir Çin hikayesi anlatacakmış. Diğer bir deyişle, bizleri antoloji yapısında bir üçleme bekliyor. Stüdyonun kurucu ortağı Feng Ji, bir Black Myth evreni oluşturmak istiyormuş ama bunun Marvel Sinematik Evreni gibi olması istenmiyormuş.

Röportajın ilerleyen kısımlarında, oyun üzerinde çalışan ekibin otuz kişiden oluştuğunu ve on beş kişiyi daha işe alarak ekibi ikiye ayırıp, bölüm tasarımında eş zamanlı olarak çalışmayı planlıyormuş. Bunun yanı sıra, geliştirme aşaması için Naughty Dog ve Sony Santa Monica Studio ile çalışmış olan şirketleri dış kaynak olarak kullanmak gündeme getirilmiş ama henüz bir karar verilmemiş.

Black Myth: Wukong, şu anda PC ve konsollar için geliştiriliyor. Ne var ki, yukarıda da belirttiğimiz üzere henüz net bir çıkış tarihi verilemiyor. Daha önceden yayınlanmış olan oynanış videosunu aşağıdan izleyebilirsiniz.