Black Myth: Wukong Oynanış Videosu Yayımlandı: Etkileyici Grafikler!

Black Myth: Wukong oynanış videosu paylaşıldı. NVIDIA tarafından paylaşılan video, aksiyon rol yapma oyununun etkileyici grafiklere sahip olduğunu gözler önüne seriyor. Videonun GeForce RTX serisi bir ekran kartı ile çekildiği ve DLSS teknolojisinin etkin olduğu belirtildi. Videoya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Black Myth: Wukong Oynanış Videosu Yoğun İlgi Gördü

Game Science Studio tarafından Unreal Engine 5 oyun motoru ile geliştirilmekte olan Black Myth: Wukong'un yeni videosu yayımlandı. NVIDIA GeForce YouTube kanalı üzerinden yayımlanan oynanış videosu, söz konusu yapım hakkında bilgi sahibi olmamıza olanak sağlıyor.

GeForce RTX serisi bir ekran kartı ile çekilen video, oyunun etkileyici grafiklere sahip olduğunu ortaya koyuyor. Video kaydı esnasında NVIDIA DLSS teknolojisinin aktif olduğu ifade edildi. 60 FPS 4K çözünürlükte izleyebileceğiniz oynanış videosu, oyunda aksiyon seviyesinin oldukça yüksek olacağını gözler önüne seriyor.

Videonun bir kısmında Wukong karakterinin donmuş bir gölde elektrikli ejderha ile dövüştüğünü görüyoruz. Özellikle bu sahnede animasyonlar ve efektler oldukça etkileyici seviyede. Genel olarak videoya baktığımızda oyunun muazzam grafiklere sahip olacağını görüyoruz.

Çeşitli Boss dövüşlerinin yer aldığı oyun başarılı oynanış sistemine de sahip. Oyundaki yaratıkların tasarımı da çok başarılı. NVIDIA resmi YouTube kanalı üzerinden yayımlanan 12 dakika 44 saniye uzunluğundaki oynanış videosunu aşağıda yer alan oynatıcı üzerinden izleyebilirsiniz.

Black Myth: Wukong, Monkey King mitolojisine ve 16. Yüzyılda yazılan Journet to West isimli romana dayanıyor. Dünya genelinde milyonlarca oyuncu tarafından merak içerisinde beklenen oyunun çıkış tarihi henüz resmi olarak açıklanmadı.

Game Science Studio geçtiğimiz yıl, oyunu 2023 yılına kadar PC ve konsol platformlarına çıkarmayı hedeflediklerini ifade etmişti. Stüdyonun yaptığı açıklamaya göre oyuncuların söz konusu yapımı oynamak için uzun bir süre daha beklemesi gerekiyor.

Tüm dünyada çok sayıda oyuncu tarafından beklenmeye başlanan Black Myth: Wukong isimli yapım hakkında ne düşünüyorsunuz? Sizce Black Myth: Wukong, çıktığı dönem büyük bir başarının altına imza atabilir mi? Konu ile ilgili düşüncelerinizi aşağıda yer alan yorumlar kısmından bizimle paylaşmayı unutmayın.