Black Ops Cold War, Amerika Tarihine Geçmeyi Başardı

NPD Group, Amerika genelindeki Ocak ayına ilişkin verileri paylaştı. Hem konsollara, hem konsol aksesuarlarına ve hem de oyunlara yapılan harcamalarda büyük artışlar söz konusu iken, Call of Duty: Black Ops Cold War Amerika tarihine geçmeyi başaran bir diğer oyun oldu. Detaylar haberimizde.

Bildiğiniz gibi yıl boyunca her bir önceki aya ilişkin oyun sektöründe yapılan satışlar üzerine birçok şirket tarafından veriler paylaşılıyor ve bu bağlamda, o ay içerisinde sektörün zirvelerinde yer alanlar ortaya çıkıyor. Amerika menşeli NPD Group da bu önde gelenlerden bir tanesi oluyor. Şirket, Ocak ayına ilişkin yayınladığı veriler ile hem konsol hem de oyun tarafında durumun ne merkezde olduğuna dair önemli detaylar sundu.

Black Ops Cold War Amerika'nın Yine En İyisi Oldu

Yayınlanan verilere göre, oyun tarafında Call of Duty: Black Ops Cold War yine zirvede bulunuyor. Aralık ayını da zirvede kapatan oyun, iyi bir bölge savunması yaparak zirveyi kaptırmayarak büyük başarısını devam ettirdi. Diğer yandan, Soğuk Savaş temalı oyun aynı zamanda Birleşik Devletler tarihinde en çok satan yirmi oyunun arasına girmeyi de başardı. Ocak ayı güncel oyun satış listesine aşağıdan bakabilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops Cold War Assassin's Creed Valhalla Marvel's Spider-Man: Miles Morales Madden NFL 21 Animal Crossing: New Horizons Mario Kart 8: Deluxe Ring Fit Adventure Call of Duty: Modern Warfare Super Smash Bros. Ultimate NBA 2K21 Super Mario 3D All-Stars FIFA 21 Immortals: Fenyx Rising Mortal Kombat 11 Just Dance 2021 The Legend of Zelda: Breath of the Wild Minecraft: PlayStation 4 Edition Cyberpunk 2077 Super Mario Party UFC 4

Öte yandan, Ocak ayında Birleşik Devletler genelinde oyun içeriklerine 4.17 milyar dolar değerinde harcama yapılmış. Önceki ay ile karşılaştırma yapıldığında, % 36 oranında bir artışın söz konusu olduğu görülebiliyor.

Donanım tarafına bakıldığında, 2017 yılı içerisinde satışa sunulmuş olan Switch’in birim satışı açısından arka arkaya yirmi altı ay boyunca zirvede kaldığını görebiliyoruz. Elde edilen gelire bakıldığında ise bu defa karşımıza PlayStation 5 çıkıyor. Belirtilene göre Sony, yeni nesil konsolu ile son olarak 2009 yılının aynı ayında Wii tarafından kırılan rekoru geride bırakmış oldu.

Birleşik Devletler genelinde konsol ve aksesuar satışlarından elde edilen gelirde bir hayli büyük bir sıçrayış yaşanmış durumda. Öyle ki, Ocak ayı içerisinde konsol satışlarından elde edilen gelir 319 milyon dolar ile % 144 oranında, aksesuarlarda ise 222 milyon dolar ile % 73 oranında bir artışın söz konusu olduğu gözlemlenmiş. DualSense en fazla satan aksesuar olurken, Pulse 3D ise en fazla satan kulaklık seti olmayı başarmış.