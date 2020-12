Black Ops: Cold War Birinci Sezon Tarihi Ertelendi!

Call of Duty: Black Ops Cold War birinci sezon tarihinde beklenmedik bir değişiklik yaşandı. Yapılan açıklamaya göre, sabırsızlıkla beklenen ilk sezon için altı gün daha beklememiz gerekecek. İşte yeni tarih!

Bildiğiniz gibi Activision ve Infinity Ward, oyuncuların ilgisini daimi olarak sıcak tutacak bir sistem oluşturmuşlardı. Call of Duty: Modern Warfare oyununun çıkışından bir süre sonra faaliyete geçen ve Battle Pass adı verilen bu sistemde, belirli aralıklar ile değişen sezonlar kapsamında sürekli yeni içerikler sunuluyordu. Oyun modları, operatörler, silahlar, haritalar, mod varyasyonları ve daha birçok içeriğin oyunculara sunulduğu bu sisteme Mart ayında çıkan Call of Duty: Warzone sonrasında şimdi de Call of Duty: Black Ops Cold War dahil olacak.

Daha önceden yapılan duyuru ile yeni Call of Duty oyunu için ilk sezonun 10 Aralık 2020 Perşembe günü başlayacağı belirtilmişti. Ne var ki sonradan bu tarihte bir erteleme yaşandı. Bunda Cyberpunk 2077 ile aynı güne denk gelmesinin bir etkisi var mıdır bilmiyoruz, ama ilk sezon güncel tarihi ile 16 Aralık 2020 Çarşamba günü başlayacak. Konu ile ilgili açıklamada bulunan Activision, “Görülmemiş miktarda ücretsiz içerik var ve ekipler şu anda gelmiş geçmiş en büyük Sezon Bir başlama haftası için hazırlık yapıyorlar.” yorumunda bulundu.

Call of Duty: Black Ops Cold War Birinci Sezon İçerikleri Neler?

Açıklamaya ek olarak Activision sayfasından paylaşılan detaylara bakılırsa, ilk Call of Duty: Black Ops Cold War sezonu ile oyuna yeni çok oyunculu mod haritaları, yeni 6v6 haritalar ve playlist’ler, dört yeni harita ile 2v2 Gunfight, devasa bir Fireteam haritası ve Call of Duty: Black Ops II oyunundan tanıdığımız Raid olarak bilinen bir başka 6v6 harita da oyuncuların beğenisine sunulacak.

16 Aralık 2020 Çarşamba günü, aynı zamanda Call of Duty: Black Ops Cold War ve Call of Duty: Warzone entegrasyonu da sağlanacak. Bunun sonucunda, yeni bir Warzone haritası ve moduna ek olarak otuzdan fazla temel silah, operatörler, kaydettiğiniz aşama ve Battle Pass ödülleri ve yeni Gulag deneyimi ile devasa bir içerik havuzuna erişim sağlayabileceksiniz.

Bir diğer yenilik ise Sezonluk Prestij Sistemi olacak. Call of Duty: Black Ops Cold War, Modern Warfare ve Warzone oyunlarını kapsayacak bu sistemde, atlayacağınız bine kadar sezon seviyeleri olacak.

Son olarak, 8 Aralık 2020 ve 15 Aralık 2020 tarihlerinde iki ayrı güncelleme yayınlanacak. Bu tarihler arasında Call of Duty: Black Ops Cold War oyununa giriş yapmanız durumunda, Field Research ve Certified olmak üzere iki paket hediyeniz olacak. Her ikisinin içeriğinde kozmetik eşyaların yanı sıra silah planları bulunacak. 12 – 16 Aralık 2020 tarihleri arasında da iki kat deneyim puanı ve iki kat silah deneyim puanı kazabileceğiniz bir etkinlik sizleri bekliyor olacak.