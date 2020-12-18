Call of Duty: Black Ops Cold War, geçtiğimiz ay içerisinde satışa sunulmuştu. Çıkışıyla birlikte satış rekorları kırmaya başlayan oyunu henüz deneme fırsatınız olmamışsa, Activision kısıtlı da olsa güzel bir fırsat sunuyor. Call of Duty: Black Ops Cold War çok oyunculu modları ücretsiz denenebilecek. Ancak sadece bir haftalığına. Detaylar haberimizde.

Raven Software ve Treyarch Studios ortaklığında geliştirilen yeni oyun, Call of Duty: Black Ops için bir devam oyunu 12 Kasım 2020 tarihinde satışa sunulmuş olmasına rağmen, ilk Battle Pass sezonu bu hafta itibarıyla başlamıştı. Her ne kadar oyuncuların yeni oyuna ilgisi bir hayli yoğun olsa da, Amerika menşeli yayıncı almadan öncede denemek isteyen oyuncular için bir hafta kadar sürecek bir ücretsiz deneme etkinliği düzenleme kararı aldı.

Sınırlı Bir Süreliğine Black Ops Cold War Çok Oyunculu Modları Ücretsiz

Dün itibarıyla başlamış olan etkinlik, iki ayrı safhada düzenlenecek. İlk safha için 17 - 21 Aralık 2020 tarihleri arası belirlenmiş. Bu tarih aralığında ikiye iki oynanan 2v2 Gunfight, Team Deathmatch ve Domination modlarını deneyebileceksiniz. Ayrıca Raid the Mall ve Nuketown Holiday 24/7 Playlist’leri de oyuncuların beğenisine sunulacak.

İkinci safha ise 21 - 24 Aralık 2020 tarihleri arasında gerçekleşecek. Bu tarih aralığında ise Prop Hunt, Combined Arms: Hardpoint ve Fireteam: Dirty Bomb modları açık olacak.

Son olarak 17 – 25 Aralık 2020 tarihleri arasında da çifte XP kazanabileceğiniz bir program da sizi bekleyecek. Bu programın detaylarına göre, 17 Aralık 2020 TSİ 21:00 - 21 Aralık 2020 TSİ 21:00 arası PlayStation 4 ve 5 kullanıcılarına özel olacak ve çok oyunculu modlar ve Warzone kapsamında çifte XP ve çifte silah XP kazanabileceksiniz.

18 Aralık 2020 TSİ 21:00 - 21 Aralık 2020 TSİ 21:00 arasında ise bütün platformlarda bütün çok oyunculu modlarda çifte deneyim puanı ve çifte silah deneyim puanı kazabilmeniz mümkün olacak. 22 Aralık 2020 TSİ 21:00 - 28 Aralık 2020 TSİ 21:00 arasında ise ekstradan çifte Battle Pass deneyim puanı kazabileceksiniz.