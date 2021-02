Black Ops Cold War Hafta Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Call of Duty: Black Ops Cold War oyununu denemek isteyen oyunculara gün doğdu. İkinci sezonun başlamasına istinaden geliştirici stüdyo Treyarch tarafından yapılan duyuru ile Call of Duty: Black Ops Cold War çok oyunculu ve Zombies hafta boyunca ücretsiz oynanabilecek. Eğer denemeden önce oyunu almayı istemeyenlerdenseniz, bu fırsatı kaçırmayın.

Call of Duty: Black Ops Cold War Sezon 2’nin başlaması için oldukça az bir zaman kaldı. Activision ve Treyarch Studios tarafından geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan duyuru ile yeni sezonun 25 Şubat 2021 tarihinde başlayacağını öğrenmiştik. Bununla birlikte oyunculara sunulacak olan yeni içerikler de detaylı olarak paylaşılmıştı. Bütün platformlarda eş zamanlı olarak başlayacak olan yeni sezonda, yeni çok oyunculu modlar ve çok oyunculu modlar için yeni haritalar, yeni bir Scorestreak, yeni silahlar, yeni operatörler, yeni prestij seviyeleri, Zombies için Outbreak deneyimi, Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone için 25 Şubat - 11 Mart 2021 tarihleri arasında gerçekleşecek olan Zombies Outbreak meydan okuma etkinliği ve Call of Duty: Warzone için Resurgence Extreme ve Exfiltration adı altında yeni modlar olmak üzere sürüsüne bereket içerik, hem çıkış haftasında hem de sezon genelinde oyuncuların beğenisine sunulacak. Ayrıca yeni Battle Pass ile oynadıkça açabileceğiniz birçok kilitli eşya da sizleri bekliyor olacak.

Ücretsiz Black Ops Cold War Çok Oyunculu ve Zombies Fırsatını Kaçırmayın!

Yeni sezonun başlaması için önümüzde fazla bir zaman kalmadı. Oyuncular olarak sabırsızlıkla bekliyor iken sürpriz bir açıklama yapan Treyarch, Call of Duty: Black Ops Cold War çok oyunculu ve Zombies modlarının bir hafta boyunca ücretsiz oynanabileceğini duyurdu. 25 Şubat - 4 Mart 2021 tarihleri arasında geçerli olacak bu program sırasında, bu modlara herhangi bir kısıtlama olmaksızın erişim sağlayabileceksiniz. Haliyle ikinci sezon ile gelecek olan yeni içerikleri de dilediğiniz gibi deneyebileceksiniz. Bununla birlikte Call of Duty: Warzone oyuncuları da yeni içerikleri deneyebilmek mümkün olacak.

Son olarak, Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone için esasen 26 Şubat 2021 Cuma günü TSİ 21:00 sıralarında başlayıp 1 Mart 2021 Pazartesi günü TSİ 21:00 sıralarında bitecek olan çifte XP etkinliği de düzenlenecek. Eğer PlayStation kullanıcısıysanız, bu etkinliğe yirmi dört saat önce katılım gerçekleştirmek gibi bir imkanınızın olduğunu söyleyelim.