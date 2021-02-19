Black Ops Cold War Sezon 2 Detayları Paylaşıldı

Call of Duty: Black Ops Cold War Sezon 2 önümüzdeki hafta içerisinde başlayacak. Bunun öncesinde oyunun günlük sayfası üzerinden bir güncelleme yayınlayan Activision ve Treyarch, bizlere sunulacak olan yeni içerikler hakkında detaylı bir bilgilendirme yaptılar. İşte gelecek olan yeni içerikler!

Yeni Call of Duty: Black Ops Cold War sezonu, bütün platformlar genelinde 25 Şubat 2021 Perşembe günü başlayacak. Bildiğiniz gibi her yeni sezon için planlanan içerikler, çıkış haftası ve sezon genelinde olmak üzere iki aşamada oyuncuların beğenisine sunuluyor. Yeni sezonda bu gelenek değişmeyecek. Bunların yanı sıra, bir önceki sezonda bırakın hikaye de kaldığı yerden devam ettirilecek.

Black Ops Cold War Sezon 2 ile Neler Geliyor?

İkinci sezonun başlaması ile oyuna eklenecek yeni operatör Naga, on beşinci aşamada açılacak FARA 83 ve otuz birinci aşamada açılacak LC 10 yeni silahlar, Apocalypse adıyla altıya altı yeni harita, Sedan ve Light Truck adıyla iki yeni araba, Frenzied Guard adıyla yeni bir saha geliştirmesi, Shatter Blast adıyla yeni cephane modu, iki yeni yetenek aşaması ve Free-For-All için Gun Game yeni oyun modu olacak.

Bu modda Custom Loadout, Perk, Equipment, Field Upgrade veya Scorestreak olmayacak. Bunun yerine, size verilecek olan yirmi silah ile aşama kaydetmek durumunda olacaksınız. Çıkış haftasında ayrıca ilk olarak Call of Duty: Black Ops oyununda gördüğümüz Death Machine de geri dönecek. Aynı zamanda Zombies için de kullanabileceğiniz bu Scorestreak ile mitralyöz kullanarak düşmanlarını mermi manyağı yapabileceksiniz.

Yeni sezonun en büyük yeniliklerinden bir tanesi de Zombies için getirilecek olan Outbreak olacak. Dark Aether hikayesini devam edecek olan bu yeni hikayede, Rusya’nın kalbine gideceğiz. Büyük çaplı bir deneyimin sunulacağının söylendiği Outbreak ile beraberinizdeki üç arkadaşınız ile çok az kişinin hayatta kalabildiği ölümcül deneyleri tamamlamak durumunda olacaksınız.

Bu bağlamda ister yürüyerek, ister araç veya zıplama pad’lerini kullanarak araştıracağınız istihbaratların yanı sıra yeni düşmanların ve takım hedeflerinin üstesinden gelmeye çalışacak ve çabalarınızın karşılığında elde edeceğiniz çeşitli ödüller olacak.

Sezonun ilerleyen kısımlarında ise Maxis, Wolf ve Rivas olmak üzere üç yeni operatör, Machete, E-Tool, R1 Shadowhunter ve ZRG 20mm olmak üzere dört silah, Golova (Multi-Team), ikiye iki ve üçe üç Gunfight için Mansion ve altıya altı Miami Strike olma üzere üç yeni harita, altıya altı Stockpile ve Hardpoint (Multi-Team) modları oyuncular ile buluşturulacak.

Stockpile Kill Confirmed ve Hardpoint modlarının karması olacak. Hedefiniz, temelde öldürdüğünüz düşmanın künyesini toplamak olacak ama sayı yapabilmek için bu künyeleri harita üzerindeki belirtilen noktalara bırakmanız gerekiyor. Hardpoint (Multi-Team) ise takım tabanlı oynanan bir mod olacak. Dört kişiden oluşan on takım, iki dakikada bir değişen Hardpoint noktalarını ele geçirmek ve savunmak durumunda olacaklar. Beş yüz saniyeye ulaşan ilk takım kazanmış sayılacak.

Call of Duty: Warzone tarafında ise çıkış haftasında yayınlanacak Rebirth Island Resurgence Extreme ve sezon içinde yayınlanacak Exfiltration olmak üzere iki yeni mod eklenecek. Rebirth Island Resurgence Extreme modunda, oyuncu sayısı doksana çıkartılıyor.

Oyuncular rakip takımın her bir oyuncusunu ikinci, üçün veya dördüncü kez intikam almasını engellemek adına öldürmek durumunda olacaklar. Eğer her bir takımdan en az bir oyuncu hayattaysa, o takımdan ölen diğer oyuncular yeniden doğabiliyorlar.

Ayrıca harita üzerindeki belirli zulalardan eşyalarınızı yenileyebileceksiniz. Exfiltration modundaki amaç ise çember tamamıyla daralmadan önce tahliye helikopteri ile haritadan kaçmak olacak. Verilen detaylara göre haritanın bir noktasında taşınabilir bir telsizden sinyal alınacak.

Operatörler olarak da bu telsizi muhafaza etmek ve belirli bir süreliğine taşıması gerekecek. Telsizi elinde tutan oyuncu otomatik olarak işaretlenecek ve diğer operatörler de oyuncunun ne kadar süre bu telsizi taşımakta olduğuyla ilgili olarak bilgilendirilecekler. Bunun dışında, Battle Royale kuralları aynen geçerli olacak.

Son olarak, önceki sezonlarda olduğu gibi yeni prestij seviyelerinin ve yeni sezon meydan okumalarının da de oyunculara sunulacağını belirtmeden geçmeyelim. Call of Duty: Black Ops Cold War Sezon 2 fragmanını aşağıdan izleyebilirsiniz.