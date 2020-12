İlk Black Ops Cold War Sezon Fragmanı Yayınlandı

Heyecanla beklenen ilk Call of Duty: Black Ops Cold War sezonu önümüzdeki hafta içinde başlayacak. Söylenene göre muazzam bir açılış yapılacak. Haliyle heyecan da üst seviyeye çıkmış durumda. Activision, Raven Software ve Treyach Studios da geri sayım devam ederken Call of Duty: Black Ops Cold War sezon fragmanı ile karşımıza çıktılar.

Bildiğiniz Call of Duty: Black Ops Cold War için ilk sezon bu hafta Perşembe günü başlayacaktı ama geçtiğimiz günlerde yapılan bir açıklama neticesinde 16 Aralık 2020 Çarşamba günü başlayacağını öğrenmiştik.

Önceki yeni Call of Duty oyununun hikayesi de bir önceki gibi Battle Pass sezonları ile devam ettirecek. Verilen bilgiye bakılırsa, KGB operatörü Vikhor “Stitch” Kuzmin yirmi dört yıl sonra intikam için geri dönüyor. Bunun nedeni ise 1960’lı yıllarda Rebirth adasındaki deneysel Nova 6 üretim sitesine yapılan baskın sonrasında gerçekleştirilen sorgulamada Stitch’e Adler tarafından yapılan işkenceydi.

İlk sezonun başlamasına sekiz gün kala, Activision, Raven Software ve Treyach Studios ilk fragmanı yayınladılar. İki dakikalık uzunluğu olan fragmanda, yıllar önce yapılan sorgulamayı ve sonrasında da Stitch’in geri dönüşünü görüyoruz. Öyle ki Nova 6 isimli zehirli gazın izini süren Adler ve saldırı timi, kendilerini bir alışveriş merkezinde üzerlerine patlayıcı monte edilmiş Nova 6 gaz varilleri ile çevrilmiş durumda buluyorlar. Fragmanda ayrıca Rebirth adasının da adı geçiyor ve yeni sezonda harita olarak oyuna ekleneceğini görüyoruz.

Black Ops Cold War Sezon Fragmanı Önemli Detaylar Sunuyor

Henüz ilk Call of Duty: Black Ops Cold War sezonu hakkındaki tüm detaylar paylaşılmış değil ama geçtiğimiz hafta içerisinde yapılan paylaşım ile Call of Duty: Black Ops Cold War sezonu ile oyuna yeni çok oyunculu mod haritaları, yeni 6v6 haritalar ve playlist’ler, dört yeni harita ile 2v2 Gunfight, devasa bir Fireteam haritası ve Call of Duty: Black Ops II oyunundan tanıdığımız Raid olarak bilinen bir başka 6v6 harita da oyuncuların beğenisine sunulacağını öğrenmiştik.

16 Aralık 2020 Çarşamba günü, aynı zamanda Call of Duty: Black Ops Cold War ve Call of Duty: Warzone entegrasyonu da sağlanacak. Bunun sonucunda, yeni bir Warzone haritası ve moduna ek olarak otuzdan fazla temel silah, operatörler, kaydettiğiniz aşama ve Battle Pass ödülleri ve yeni Gulag deneyimi ile devasa bir içerik havuzuna erişim sağlayabileceksiniz.

Bir diğer yenilik ise Sezonluk Prestij Sistemi olacak. Call of Duty: Black Ops Cold War, Modern Warfare ve Warzone oyunlarını kapsayacak bu sistemde, atlayacağınız bine kadar sezon seviyeleri olacak.