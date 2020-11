Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun çıkışına artık bir hafta kaldı. 13 Kasım 2020 tarihi itibarıyla serinin yeni oyunu PC (Battle.net), PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One ve Xbox Series için satışa sunulmuş olacak. Activision tarafından yapılan yeni açıklama ile Call of Duty: Black Ops Cold War ile Warzone entegrasyon tarihi netleşti.

Mart ayında ücretsiz olarak yayınlanmış olan Call of Duty: Warzone, kendi içinde farklı modlar sunan Plunder ve Battle Royale ile gelmişti. Geçtiğimiz yılın Aralık ayında faaliyete geçmiş olan Battle Pass sistemine de dahil edilmiş olan bu oyun, her yeni sezonda Call of Duty: Modern Warfare ile eş zamanlı olarak yeni kozmetik eşyalar, yeni modlar, yeni operatörler, yeni silahlar ve daha birçok yeni içerik ile güncelleniyor.

Call of Duty: Black Ops Cold War ile Warzone Entegrasyonu Tarihi Ne Zaman?

Daha önceden yapılan açıklama ile çıkışından sonra Call of Duty: Black Ops Cold War ile Call of Duty: Warzone entegrasyonunun sağlanacağı duyurulmuştu. Ne var ki net bir tarih verilmeyip, sadece Aralık ayı içerisinde gerçekleşeceği söylenmişti. Yeni bir duyuruda bulunan Activision, beklenen entegrasyonunun 10 Aralık 2020 tarihinde gerçekleşeceğini ve bu tarih itibarıyla aşama kaydetme, ekipmanlar ve operatörler dahil bütün içerikler Call of Duty: Black Ops Cold War, Modern Warfare ve Warzone arasında paylaşımlı olarak yayınlanacak.

Dahası ise Activison, serinin yeni oyununun içerik yol haritasını da paylaştı. Buna göre 10 Aralık 2020 tarihinde başlayacak olan ilk sezon öncesinde, 24 Kasım 2020 tarihinde çok oyunculu mod haritası Nuketown ‘84 ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulacak. İlk sezonun başlamasıyla birlikte de yeni çok oyunculu haritalar ve modlar, geri dönüş yapacak olan ikiye iki Gunfight varyasyonu, yeni silahlar, yeni Zombies modları, yeni kozmetik eşyalar ve çok daha fazlası oyuncuların beğenisine sunulacak. Bunların yanı sıra Call of Duty: Warzone için de şimdilik devlet sırrı gibi gizli tutulan bir deneyim bizleri bekleyecek.

Call of Duty: Black Ops Cold War oyununun çıkışı ile bir önceki oyunun bir köşeye atılmayacağını görmek sevindirici oldu. Zaten daha önceden yapılan açıklama ile de Call of Duty: Warzone için yeni çıkacak Call of Duty oyunlarını birleştireceğini öğrenmiştik. Bu haberimizde de bunun gerçekten de böyle olacağını görmüş olduk.