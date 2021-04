Black Ops Cold War ve Warzone Sezon 3 İçerikleri Detaylandırıldı

Merakla beklenen yeni sezon bu hafta içerisinde başlayacak. Raven Software ve Treyarch tarafından da Call of Duty sayfası üzerinden yapılan paylaşım ile Black Ops Cold War ve Warzone Sezon 3 içerikleri detaylandırıldı.

Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone için üçüncü Battle Pass sezonunun eli kulağında ve yeni içerikler kadar Verdansk için yaklaşan büyük nükleer başlıklı füze etkinliği de bizleri heyecanlandırıyor. 21 Nisan 2021 Çarşamba günü TSİ 22:00 sıralarında başlayacak olan etkinlik ile Call of Duty: Warzone haritası Soğuk Savaş dönemi görünümüme kavuşacak. Ertesi gün yani 22 Nisan 2021 tarihi itibarıyla üçüncü sezon başlayacak. Peki bizi üçüncü sezonda ne gibi yenilikler bekliyor?

Black Ops Cold War ve Warzone Sezon 3 İçerikleri Neler?

Raven Software ve Treyarch tarafından Call of Duty sayfası üzerinden paylaşılan detaylara bakılırsa, üçüncü sezonun başlaması ile Call of Duty: Warzone için Hunt for Adler etkinliği başlayacak. Zaman sınırlı olarak bu etkinlikte hem Black Ops Cold War hem de Warzone için oyun içi meydan okumaları tamamlayarak, Adler’ın nerede olduğunu öğrenmeye çalışacak iken silah süsleri, kartvizitler, yeni operatör görünümleri ve daha fazlasını kazanacaksınız.

Yeni sezon ile üç yeni operatör de oyuna dahil olacak. Wraith ilk günden oyuncular ile buluşacak iken, Knight ve Antonov sezonun ilerleyen zamanlarında gelecek. Ayrıca Captain Price da onur konuğu olarak partiye dahil olacak.

Call of Duty: Warzone oyuncular altı yeni silaha da kavuşacaklar. Bu silahlardan on beşinci seviyede açılacak olan PPSh-41, Swiss K31 ve Ballistic Knife ilk günden, CARV.2, AMP63 ve Baseball Bat de sezonun ilerleyen safhalarında açılacak.

Black Ops Cold War tarafına ise dört yeni çok oyunculu harita gelecek. Altıya altı Yamantau, altıya altı, ikiye iki ve üçe üç Diesel ilk günden, altıya altı Standoff ve Multi-Team için Duga da sezon içerisinde oyuncuların beğenisine sunulacak.

Popüler çok oyunculu mod Sticks and Stones da yeni sezon ile geri dönüş yapacak. Bu modun kurallarına göre, puan kazanabilmek için düşmanlarınızı arbalet ve Ballictic Knife ile öldürmeniz gerekecek. Eğer Tomahawk ile infaz gerçekleştirirseniz, düşmanlarınızın kazandıkları puanları sıfıra indiriyorsunuz. Puan sınırına ilk ulaşan oyuncu ise kazanmış oluyor. Sezon içerisinde ise Multi-Team Elimination modu yayınlanacak. Dört kişilik takımlar ile oynanacak olan bu mod sırasında, sürekli genişleyen radyasyon bölgesine karşı hayatta kalmaya çalışacaksınız. Yeniden konuşlanmalar ve hazır setler (loadouts) kısıtlı olduğu için, silahlar, zırhlar, yeniden konuşlanma biletleri, Scorestreak’ler için araştırma yapmak durumunda olacaksınız. Hayatta kalan son veya tahliye helikopterine binen ilk takım galip gelmiş sayılacak.

Raven Software ve Treyarch tarafından paylaşılan detaylara göre Strafe Run isimli yeni bir Scorestreak’in ve yeni araç olarak bir kargo kamyonunun da ilk günden oyuncuların beğenisine sunulacağını görebiliyoruz.

Yeni sezon ile Outbreak için de yeni içeriklere kavuşacağı verilen bilgilerin arasında. Mesela Toxic Growth isimli yeni bir saha geliştirmesi olacak. Tur tabanlı haritalar ve Outbreak için oldukça etkili olacak bu geliştirme ile zehirli dikenler ortaya çıkıyor. Yakalanan düşmanların hızı yavaşlarken, maruz kaldıkları süre boyunca da hasar alıyorlar.

Saha geliştirmesinin yanı sıra, Outbreak için ilk günden Duga isimli yeni bir bölge, FAV ve kargo kamyonu olmak üzere iki yeni araç, dünya genelindeki oyuncuların katılımda bulunabilecekleri yeni etkinlikler ve içerikler ve genişletilmiş görevler, PlayStation konsollarına özel olan Onslaught modu için yeni içerikler de oyuncuların beğenisine sunulacak.

Son olarak, öncekilerde olduğu gibi bu sezonda da yeni prestij seviyeleri, çok oyunculu ve Zombies sezon meydan okumaları ve dahasi sizleri bekliyor.