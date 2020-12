Yeni Black Ops Cold War ve Warzone Sezonu İçerikleri Detaylandırıldı

Önümüzdeki hafta Call of Duty cephesi yeniden hareketlenecek. Çünkü, ilk Call of Duty: Black Ops Cold War sezonu başlayacak. Bir süredir hazırlıkları tamamlamaya çalışan Treyarch Studios ise beklenen açıklamayı sonunda yaptı. Yeni Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone sezonu içerikleri detaylandırıldı.

Call of Duty: Black Ops Cold War için ilk sezonun başlamasına az bir zaman kaldı. Geçtiğimiz hafta bir duyuru yapan Activision, merakla beklenen sezonun 16 Aralık 2020 tarihinde başlayacağını belirtmişti. Ülkemiz zaman dilimine göre bugünün erken saatlerinde gerçekleştirilen The Game Awards 2020 sırasında da bir oynanış fragmanı yayınlanmıştı. Bir süredir merak edilen Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone sezonu detayları ise resmen paylaşıldı.

Önceki sezonlarda olduğu gibi, planlanan yeni haritalar, yeni modlar, yeni operatörler ve yeni silahlar ve daha fazlasından oluşan içerikler Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone için yine ilk hafta ve sezonun geneline dağıtılmış olarak karşımıza çıkacaklar.

Yeni Black Ops Cold War ve Warzone Sezonu İçerikleri

Call of Duty sayfasında yer alan detaylara göre, ilk hafta ve sezon içerisinde oyunculara sunulacak olan içerikler için aşağıya bakabilirsiniz.

Call of Duty: Black Ops Cold War

Yeni Operatörler

Stitch

Bulldozer (sezon içinde)

Zeyna (sezon içinde)

Yeni Silahlar

MAC 10

Groza

Steetsweeper (sezon içinde)

Sledgehammer (sezon içinde)

Wakizashi (sezon içinde)

Yeni Çok Oyunculu Modlar

Gunfight (2v2)

Prop Hunt (6v6)

Dropkick (6v6) - (sezon içinde)

Combined Arms: Hardpoint (12v12)

Yeni Çok Oyunculu Haritalar

The Pines (6v6)

Raid (6v6)

Nuketown ‘84 Holiday (6v6)

Game Show (2v2)

ICBM (2v2)

KGB (2v2)

U-Bahn (2v2)

Sanatorium (Fireteam) - (sezon içinde)

Scorestreak: H.A.R.P.

Araç: Tactical Raft (sezon içinde)

Yeni Zombies Modları

Jingle Hells: Sınırlı süreliğine aktif olacak bu mod, yeni tatil dönemi dekorasyonlarına ek olarak zombileri donduran kartopları, güçlendiriciler, dondurduğunuz düşmanlardan alacağınız hediyeler ve daha başka özel sürprizler sunacak

Cranked (sezon içinde): Halihazırda bildiğimiz modun Zombies versiyonu olacak. Zombi öldürmeden çok fazla zaman geçirirseniz, öleceksiniz.

Call of Duty: Warzone

Yeni Harita: Rebirth Island

Yeni Verdansk Gulag Deneyimi: Her ne kadar bire bir savaş kuralları benzer olsa da, bu defa savaşacağınız arena tamamıyla farklı olacak.

Yeni Rebirth Island Gulag Deneyimi: Bu yeni deneyimde, Warzone mahkumları merkezdeki paralel giden iki koridordan birisinde başlayacaklar. Her bir koridorda metal detektörü olacak ve yanından geçtiğiniz anda patlayacak. Haliyle hayatta kalabilmek için strateji tutturmak durumunda olacaksınız.

Yeni Oyun Modu: Resurgence - Rebirth Island ile gelecek bu yeni mod için yeniden doğmak zafere giden yolda anahtar rol oynayacak. Herhangi bir şekilde ölürseniz, bir geri sayım sayacı başlayacak. Eğer sıfırlanana kadar takım arkadaşlarınız dayanabilirlerse, yeniden doğacak ve aralarına tekrardan katılabileceksiniz.

Yeni Araç: Attack Helicopter (sezon içinde)

Bildiğiniz gibi ilk sezonun başlangıç gününde Call of Duty: Black Ops Cold War ve Warzone entegrasyonu gerçekleşecek. Bu bağlamda, Song ve Vargas adıyla iki ek operatör ve otuz yeni silah sizi bekleyecek. Dahası ise entegrasyon sağlanır sağlanmaz, o andaki Black Ops Cold War Season Level’ınız Call of Duty: Modern Warfare ve Warzone dahil olmak üzere üç oyun kapsamında eşitlenecek. Bu andan itibaren, bu üç yapımdan herhangi birinde oynadığınız zaman seviyenize ve Battle Pass sisteminde kaydettiğiniz aşamaya sayılacak.

Treyarch Studios tarafından verilen diğer detaylara bakılırsa, Call of Duty: Black Ops 4 oyunundaki Mastercraft sistemi de geri dönecek. Bu sistem ile silahınızı kozmetik eşyalar ile oldukça etkileyici bir görünüme kavuşturabileceksiniz. Tercihen erişim sağlayabileceğiniz, içinden beş eklenti takabileceğiniz ve yüksek hasar verebilen taarruz tüfeğinin çıktığı Rocket Science ve bir hafif makineli tüfeği seksenli yılların estetiğine kavuşturan Mint Condition olmak üzere daha başka Mastercraft paketleri sezonun ilerleyen zamanlarında beğenimize sunulacak.

Mastercraft paketlerinin yanı sıra Bulldozer, Woods ve Zeyna için operatör paketleri de bulunacak. Her birinin içeriğinin farklı olduğu bu paketlerden yakın dövüş silahları, görünümler ve silah planları (blueprints) çıkacak.

Son olarak, sıradaki güncelleme 15 Aralık 2020 tarihinde güncelleme yayınlanacak iken 8 – 15 Aralık 2020 tarihleri arasında Call of Duty: Black Ops Cold War oyununa giriş yapmanız durumunda, Field Research ve Certified olmak üzere iki paket hediyeniz olacak. Her ikisinin içeriğinde kozmetik eşyaların yanı sıra silah planları bulunacak. 12 – 16 Aralık 2020 tarihleri arasında da iki kat deneyim puanı ve iki kat silah deneyim puanı kazabileceğiniz bir etkinlik sizleri bekliyor olacak.