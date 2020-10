Black Ops Cold War Zombies Onslaught PlayStation'a Özel Olacak

Call of Duty: Modern Warfare oyununun Special Ops Survival modu sonrasında, Activision ve Sony arasındaki anlaşma bağlamında bu defa da Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies Onslaught, bir yıl PlayStation konsollarına özel olacak. PC ve Xbox kullanıcıları, 1 Kasım 2021 tarihinden önce erişim sağlayamayacaklar.

Call of Duty: Black Ops 4 sonrasında, Zombies modu Call of Duty: Black Ops Cold War ile geri dönüş yapacak. Konu olarak seksenli yıllara dayandırılacak yeni Zombies modu hikayesinde göre orijinal Call of Duty: Black Ops oyunundaki Grigori Weaver tarafından yönetilen Requiem adındaki CIA destekli uluslararası müdahale ekibinin bir parçası olan operatörler, İkinci Dünya Savaşı döneminden kalma bir yeraltı sığınağını araştıracak ve altında neyin olduğunu araştırmaya çalışacaklar. Bu süreçte de enfeksiyonlu düşmanlar da ekibe tebelleş olacaklar. Rakipleri olan Omega Group ise dünya üzerinde görülen açıklanamaz olaylar ve anormallikler üzerinde çalışmaya ve bunları kendi avantajlarına kullanmayı isteyecek.

Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies Onslaught Detayları

Battle Pass sistemine de dahil edilecek olan Zombies, beraberinde Zombies Onslaught adında bir mod ile gelecek. Verilen bilgilere göre Zombies Onslaught, üstünüze dalga dalga akan düşmanlara karşı hayatta kalmaya çalışacağınız bir sistem üzerine kurulu olacak. Siz ve beraberinizdeki bir diğer operatör, özel hazır setler (loadouts) ile çok oyunculu mod haritalarından türetilmiş bir mekana bırakılacaksınız. Bu noktadan sonra da Dark Aether Orb tarafından belirli bir alana hapsedilecek ve enfeksiyonlu düşmanlar ile savaşmaya başlayacaksınız. Yeteri kadar düşman öldürdüğünüzde ise Orb hareket edecek. Kapsama alanında bulunduğunuz sürece, Dark Aether hasarı almayacaksınız. Haliyle de her bir dalgada artan zorluğa bağlı olarak karşınıza çıkacak daha zorlu düşmanlara karşı hayatta kalmaya devam etmenizi sağlayacak.

Dalgaların zorluğu arttıkça, karşınıza Elite düşmanlar da çıkacak. Bu düşmanlar çok kuvvetli olmalarının yanı sıra, güvenli alana da giriş yapabilecekler. Ancak bu düşmanları her halükarda bertaraf etmeniz gerekiyor. Çünkü, bertaraf ettiğiniz Elite düşmana bağlı olarak Bronz, Gümüş veya Altın derece kazanacaksınız. Bu derece de size Zombies ve çok oyunculu modlarda kullanabileceğiniz çeşitli ödüller kazandıracak.

Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies Onslaught için yayınlanan fragmanı aşağıdan izleyebilirsiniz.