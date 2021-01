Black Ops Cold War Zombies Hafta Boyunca Ücretsiz Oynanabilecek

Activision ve Treyarch, oyuncuları sevindirecek bir duyuruya imza attılar. Call of Duty: Black Ops Cold War Zombies ücretsiz oynanabilecek. Eğer modu merak ediyorsanız veya oyunu denemeden almayı düşünmüyorsanız, bir hafta sürecek bu fırsatı kaçırmayın deriz. Detaylar haberimizde.

Call of Duty: Black Ops Cold War, 12 Kasım 2020 tarihinde eski ve mevcut nesil konsolların yanı sıra PC (Battle.net) için satışa sunulmuştu. Çıkışı ile seri genelindeki rekorları altüst eden oyun, dünya genelindeki milyonlarca oyunun ilgi odağı olmaya devam ediyor. Ancak Activison, aktif oyuncu sayısını daha da arttırmayı planlıyor olacak ki yarın itibarıyla yeni bir girişimde daha bulunulacağının duyurusunu yaptı.

Hatırlayacağınız üzere geçtiğimiz haftalar serinin yeni oyununun çok oyunculu modları belirli bir süreliğine ücretsiz olarak oyuncuların beğenisine sunulmuştu. Bunun geri dönüşü olumlu olmuştu elbette. Oyunu denemeden almayı istemeyen oyuncular için sunulan bu fırsattan sonra, aktif oyuncu sayısında belirgin bir artık yaşanmıştı. Şimdi ise benzer bir süreç bu defa Zombies modu için başlatılacak.

Black Ops Cold War Zombies Ücretsiz Oynanabilecek!

Amerika menşeli yayıncı tarafından yapılan duyuruya göre, Zombies modu 14 - 21 Ocak 2021 tarihleri arasında ücretsiz olarak oynanabilecek. Bunun için kullandığınız sisteme göre Battle.net, PlayStation veya Xbox mağazası üzerinden bağımsız versiyonunu indirmeniz gerekiyor. Sonrasında ise Die Maschine haritasında seçili Zombies modlarını dilediğiniz gibi deneyebiliyorsunuz. Bildiğiniz gibi bu harita, Call of Duty: World At War oyunundaki aynı modda oyunculara sunulan ilk haritanın genişletilmiş hali oluyor.

PC veya Xbox One veya Xbox Series kullanıcısıysanız, bahsi geçen haritada standart veya 14 Ocak 2021 tarihinde yayınlanacak olan sezon ortası güncellemesi ile gelecek olan Cranked modunda oynayabiliyorsunuz. Cranked, ilk olarak Call of Duty: Ghosts oyununda gördüğümüzün farklı bir varyasyonu olacak. Öyle ki, başlaması ile bir geri sayım sayacı da başlayacak. Vurduğunuz her bir enfeksiyonlu düşman bu sayacı sıfırlayacak. Diğer bir deyişle, hayatta kalmak için mümkün olabildiğince çok enfeksiyonlu düşman vurmanız gerekecek.

PlayStation 4 veya PlayStation 5 kullanıcısıysanız, ekstradan Zombie Onslaught da erişiminize açık olacak. İki kişiyle oynanan bu modun kurallarına göre, düşmanlarınızı haritanın belirli bir noktasında bertaraf etmeniz gerekecek. Bu modun bu yılın sonlarına doğru PC ve Xbox kullanıcılarına açılması bekleniyor.