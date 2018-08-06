Black Panther, ABD’de 700 Milyon Doları Geçen Üçüncü Film Oldu

Black Panther’in pençeleri para kazanmaya devam ediyor! Marvel’ın gişe rekortmeni filmi, bugün itibarıyla ABD gişelerinde 700 milyon dolar barajını geçti.

Star Wars: The Force Awakens, Avatar ve şimdi de Black Panther… Ryan Coogler imzalı yapım, ABD’de 700 milyon dolar gişe hasılatına ulaşan tarihteki üçüncü film olmayı başardı.

Star Wars evreninin yedinci halkası olan The Force Awakens, 2015 yılında vizyona girmiş ve ABD’de 936,7 milyon dolar hasılat toplayarak inanılmaz bir başarının altına imza atmıştı. Bu ihtişamlı kulübün bir diğer üyesi olan Avatar ise 760,5 milyon dolar ile ikinci sırada geliyor.

Wakanda’nın Kralı, ABD’de 700 milyon dolar barajını geçen üçüncü film olarak tarihe geçti. Chadwick Boseman'ın başrolde olduğu süper kahraman filmi, yurtiçinde şu ana kadar 700.004.026 dolar gişe hasılatı topladı. Küresel çapta 1,3 milyar dolardan fazla kazanç sağlayan Black Panther, Box Office Mojo 'ya göre, uluslararası pazarda 2 milyar doları aşan Avengers: Infinity War’ın ardından en başarılı ikinci Marvel filmi.

Öte yandan 2018 Marvel için büyük bir yıl oldu. Stüdyo, 2008 yılında Iron Man ile başlattığı Marvel Sinematik Evreni’nin 10 yıllık görkemli yolculuğunu Avengers: Infinity War ile taçlandırdı. Ardından birkaç ay sonra gelen Ant-Man and the Wasp, uzun vadede en popüler filmlerden biri olmayacak olmasına rağmen, şüphesiz Marvel kütüphanesinin en dikkat çeken yapımlarından bir tanesi konumunda.

Her şeye rağmen hiçbirinin Black Panther kadar büyük ve etkileyici olmadığını söylemekte fayda var. Yönetmen koltuğunda Ryan Coogler’ın oturduğu film, bir Marvel filmi olmanın ötesinde çok büyük anlamlar taşıyor. Chadwick Boseman, Michael B. Jordan ve Letitia Wright gibi çoğunlukla siyah oyunlardan oluşan bir oyuncu kadrosuna sahip olan yapım, Marvel’ın ilk siyahi süper kahramanı olmuştu.

ABD’deki siyasi ve kültürel kargaşaların arasında ana akım kitlelere hitap etmeyi başaran Black Panther, Hollywood sinemasının yıllardır süregelen önyargılarını da paramparça etmişti.

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