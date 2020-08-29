Black Panther Başrol Oyuncusu Chadwick Boseman Öldü

Black Panther filminin başrol oyuncusu Chadwick Boseman öldü. Boseman'ın ölüm haberi sosyal medya hesapları üzerinden duyurudu. 43 yaşında kanser nedeni ile hayatını kaybeden Boseman'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız" ifadeleri yer aldı.

4 Yıldır Kanser İle Mücadele Eden Chadwick Boseman Öldü

16 Şubat 2018 tarihinde vizyona giren Black Panther filmindeki Kral T'Challa rolü ile tanınan Chadwick Bosemen'a 2016 yılında kolon kanseri teşhisi konuldu. 4 yıldır kolon kanseri ile mücade eden Chadwick Boseman, maalesef bu savaşı kaybederek 28 Ağustos 2020 tarihinde hayatını kaybetti.

Yapımcı Nicki Fioravante, Boseman'ın hastalığının bir süre önce dördüncü evreye ulaştığını ve son anlarını ailesi ile birlikte geçirdiğini açıkladı. Boseman'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Boseman'ın ölümünü bildiriyor olmaktan büyük acı duymaktayız. Black Panter filmindeki Kral T’Challa'yı canlandırması hayatının onuruydu" ifadeleri yer aldı.

Black Panther, 2019 yılındaki Oscar ödüllerinde "En İyi Özgün Müzik", "En İyi Kostüm Tasarımı" ve "En İyi Yapım Tasarımı" ödüllerinin sahibi olarak törenin en çok ödül kazanan yapımlarından olmayı başarmıştı. Chadwick Boseman, Black Panther rolüyle ilk olarak 2016 yılında Captain America: Civil War filminde izleyicilerin karşısına çıkmıştı. Boseman, Black Panther rolü ile 2018 yılında Black Panter, Avengers: Infinity War ve Avengers: Endgame filmlerinde de yer aldı.