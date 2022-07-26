Açık Dünya Türünde Black Panther Oyunu Geliyor

Marvel evrenini seven oyuncular için çok önemli bir gelişme yaşandı. Bir iddiaya göre şu anda Black Panther oyunu geliştiriliyor. Oyunun açık dünya türüne sahip olacağı ileri sürüldü. Jeff Grub tarafından ortaya atılan iddiaya dair merak edilen detaylar haberimizde.

Süper kahraman oyunları sayısında artış yaşanmaya devam ediyor. Daha önce Marvel's Spider-Man, Batman Arkham serisi, Deadpool, Injustice: Gods Among Us ve Marvel's Avengers dahil olmak üzere çeşitli yapımlar piyasaya sürülmüştü.

Şu anda geliştirilme aşamasında olduğu bilinen süper kahraman oyunları arasında ise Suicide Squad: Kill the Justic League, Gotham Knights, Marvel’s Spider-Man 2 ve Marvel’s Midnight Suns bulunuyor. Jeff Grub'a göre şu anda geliştirilmekte olan süper kahraman temalı yapımlardan bir tanesi de Black Panther.

Black Panther Oyunu Geliştirilme Aşasında

Grub, Black Panther'in şu anda geliştirilme aşamasında olduğunu ileri sürdü. Aktarılan bilgilere göre açık dünya oyunu projesini eski Monolith Başkan Yardımcısı Kevin Stephens yönetiyor. Şimdiden dünya genelinde çok fazla sayıda kişiyi heyecanlandıran yapımın yayıncılığını ise Electronic Arts'ın (EA) üstlendiği iddia edildi.

Söz konusu yapımın şu anda geliştirilme aşamasının başında olduğu belirtildi. Dolayısıyla oyunun katetmesi gereken çok uzun bir yol mevcut. Bu bilgi, açık dünya türündeki video oyununu oynayabilmek için uzun bir süre daha beklememiz gerektiği anlamına geliyor.

Oyuncuları heyecanlandırmayı başaran oyunda yalnızca tek oyunculu modun yer alacağı iddia edildi. Yayıncılığını EA'nın üstleneceği bir video oyununda çok oyunculu modun yer almaması biraz tuhaf gelebilir fakat karşımızda Star Wars Jedi: Fallen Order örneği mevcut.

Yalnızca tek oyunculu modun yer aldığı Star Wars Jedi: Fallen Order, dünya çapında çok fazla sayıda oyuncu tarafından oldukça beğenilmişti. Çok sayıda olumlu yorum alan oyun bir ödüle de layık görülmüştü. Görünüşe göre EA, Fallen Order'daki elde edilen başarıyı Black Panther'de devam ettirmek istiyor.

Şu anda Project Rainier olarak isimlendirilen proje, EA Seattle stüdyosu tarafından geliştiriliyor. Black Panther'i kontrol edeceğimiz yapım ile ilgili henüz detaylı bir bilgi mevcut değil. İlerleyen zamanlarda söz konusu oyuna dair daha fazla bilginin ortaya çıkması bekleniyor.