Black Panther: Wakanda Forever, Disney Plus'ta İzleyicilerle Buluşuyor!
Black Panther serisinin ikinci filmi Wakanda Forever, bugün itibariyle Disney Plus'ta izleyicilerle buluşuyor. İşte detaylar!
Disney Plus'ta yayınlanan Black Panther serisinin ikinci filmi Wakanda Forever, Türkiye'de de izleyicilerle buluşuyor.
Chadwick Boseman'ın vefatının ardından çekilen devam filmi, Wakanda ulusunun krallarının dünya güçleriyle mücadelesini konu alıyor ve normalde 11 Kasım'da vizyona girmişti. Sinema yasası gereği beş aylık bir sürenin ardından filmin Türkiye'de de Disney Plus platformuna ekleneceği açıklandı.
Kadroda Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Tenoch Huerta, Michaela Coel, Richard Schiff, Winston Duke, Dominique Thorne gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise ilk filmin de yönetmeni olan Ryan Coogler üstleniyor.
Wakanda'ya dönüyoruz.— Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) April 11, 2023
Marvel Studios'tan Black Panther: Wakanda Forever yarın Disney+'ta. pic.twitter.com/pm7T7WMiOk
Black Panther: Wakanda Forever Konusu
Kraliçe Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye ve Dora Milaje, Kral T’Challa’nın ölümünden sonra uluslarını müdahaleci dünya güçlerinden korumak için savaşıyor. Wakandalılar yeni döneme alışmaya çalışırken Savaş Köpeği Nakia ve Everett Ross’un yardımıyla kahramanlar bir araya gelmeli ve Wakanda krallığı için yeni bir yol çizmelidir.
Black Panther: Wakanda Forever Oyuncuları
- Kraliçe Ramonda (Angela Bassett)
- Shuri (Letitia Wright)
- M'Baku (Winston Duke)
- Okoye (Danai Gurira)
- Dora Milaje (savaşçılardan biri olarak Florence Kasumba)
- Savaş Köpeği Nakia (Lupita Nyong’o)
- Everett Ross (Martin Freeman)
- Namor (Tenoch Huerta)
- Dominique Thorne
- Michaela Coel
- Mabel Cadena
- Alex Livinalli
Siz de Black Panther: Wakanda Forever'ı bugünden itibaren Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.
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