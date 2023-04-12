Black Panther: Wakanda Forever, Disney Plus'ta İzleyicilerle Buluşuyor!

Disney Plus'ta yayınlanan Black Panther serisinin ikinci filmi Wakanda Forever, Türkiye'de de izleyicilerle buluşuyor.

Chadwick Boseman'ın vefatının ardından çekilen devam filmi, Wakanda ulusunun krallarının dünya güçleriyle mücadelesini konu alıyor ve normalde 11 Kasım'da vizyona girmişti. Sinema yasası gereği beş aylık bir sürenin ardından filmin Türkiye'de de Disney Plus platformuna ekleneceği açıklandı.

Kadroda Angela Bassett, Letitia Wright, Lupita Nyong'o, Danai Gurira, Martin Freeman, Tenoch Huerta, Michaela Coel, Richard Schiff, Winston Duke, Dominique Thorne gibi isimler yer alıyor. Filmin yönetmenliğini ise ilk filmin de yönetmeni olan Ryan Coogler üstleniyor.

Wakanda'ya dönüyoruz.



Marvel Studios'tan Black Panther: Wakanda Forever yarın Disney+'ta. pic.twitter.com/pm7T7WMiOk — Disney+ Türkiye (@DisneyPlusTR) April 11, 2023

Black Panther: Wakanda Forever Konusu

Kraliçe Ramonda, Shuri, M’Baku, Okoye ve Dora Milaje, Kral T’Challa’nın ölümünden sonra uluslarını müdahaleci dünya güçlerinden korumak için savaşıyor. Wakandalılar yeni döneme alışmaya çalışırken Savaş Köpeği Nakia ve Everett Ross’un yardımıyla kahramanlar bir araya gelmeli ve Wakanda krallığı için yeni bir yol çizmelidir.

Black Panther: Wakanda Forever Oyuncuları

Kraliçe Ramonda (Angela Bassett)

Shuri (Letitia Wright)

M'Baku (Winston Duke)

Okoye (Danai Gurira)

Dora Milaje (savaşçılardan biri olarak Florence Kasumba)

Savaş Köpeği Nakia (Lupita Nyong’o)

Everett Ross (Martin Freeman)

Namor (Tenoch Huerta)

Dominique Thorne

Michaela Coel

Mabel Cadena

Alex Livinalli

Siz de Black Panther: Wakanda Forever'ı bugünden itibaren Disney Plus üzerinden izleyebilirsiniz.