Black Panther: Wakanda Forever Hafta Sonu Gişe Rekoruna Koştu!

2018'de gişe rekorları kıran Black Panther'in devam filmi Black Panther: Wakanda Forever, açılış gününde 84 milyon dolar kazandı. En iyi 10 açılış listesinde Doctor Strange in the Multiverse of Madness'in önüne geçen filmin hafta sonunu 200 milyon dolar ile tamamlayacağı tahmin edildi.

Yıl içerisinde Doctor Strange in the Multiverse of Maddnes, açılış gününde 54.7 milyon dolar kazanç elde etmişti. 187 milyon dolarla en yüksek açılış hafta sonuna sahip olan film ünvanını taşıyordu. İlk Black Panther filmi ise hafta sonunda ABD genelinde 200 milyon dolar kazanç elde etti ve o günden itibaren dünya genelinde 1.3 milyar doların üzerinde hasılat yaptı.

Black Panther: Wakanda Forever Rekora Koşuyor

Variety'nin haberine göre Wakanda Forever'ın hafta sonu bitiminde 185 - 200 milyon dolar arasında bir gişe başarısı göstermesi beklendi. Deadline ise tahminleri düşük tutarak bu başarının 175 - 185 milyon dolar sularında seyredeceğini belirtti. Tüm bu tahminler sonucunda film, gişede toplam 180 milyon dolar kazanç elde etti.

Wakanda Forever; film eleştirmenlerinden Rotten Tomatoes %84, Metacritic %68 ve izleyici ise %95 oranında olumlu puan aldı. Bilindiği gibi 6 senenin sonunda Rihanna, film için Lift Me Up ve Born Again isimli 2 şarkı seslendirdi. Bu da filme olan ilginin artmasına yol açtı.

Yılın en yüksek hasılat yapan film sıralaması şu şekilde;