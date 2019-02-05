Black Tusks Topluluğu, The Division 2'de Başınızı Epey Ağrıtacak

Massive Entertainment, Tom Clancy's The Division 2 için oldukça özenli bir çalışma yürütüyor. İlk oyunun üzerine fazlaca aşamanın kaydedildiği ikinci oyun için yeni bir video daha yayınlandı. Geliştirici stüdyo, bizleri Black Tusks topluluğu ile tanıştırıyor.

Bildiğiniz gibi Tom Clancy's The Division 2 oyununda, şimdiye kadar üç farklı topluluğun olacağını öğrenmiştik: Hyenas, True Sons ve Outcasts. Gerek görevler sırasında, gerekse de etrafta gezinirken bu topluluklar ile devamlı olarak çatışma halinde olacağız. Yakın bir zamanda yapılan açıklama ile bu topluluklara yeni bir tanesi daha eklendi, Black Tusks.

Yeni oyunun End Game sistemi, Massive Entertainment stüdyosu için büyük bir önem arz ediyor ve daha önceden verilen detaylı açıklamalarda da bahsedildiği üzere bizlere sunacakları da tamamıyla yeni özellikler olacak. Bu noktada, senaryodaki ayak işlerinden sorumlu olan milisler ise ellerindeki gelişmiş teknolojili mühimmat ve oluşturdukları saldırgan taktikler ile Black Tusks topluluğu tarafından idare edilecek. Başkentin kontrolünü eline almak için amansız bir mücadeleye girmiş olan bu topluluk, özellikle de otuzuncu seviyeye ulaşmış olan oyuncuların karşılarına etten bir duvar olarak dikilecek. Neyse ki, bu noktada End Game sistemi bizlere Survivalist, Sharpshooter ve Demolitionist olmak üzere üç ihtisastan bir tanesini seçme şansı sunacak. Survivalist patlayıcı oklu arbalet, Sharpshooter .50 kalibreli keskin nişancı tüfeği ve Demolitionist de düşmanların yerlerini görmemize olanak tanıyan bomba atar sunuyor. Oynayış stilinize en uygun olanı seçip, gerektiğinde bu ihtisasları hazır kuvvet olarak kullanabileceksiniz.

Eğer Black Tusk tahkimatlarını istila edecekseniz, sizleri oldukça sert çatışmaların bekleyeceğini söyleyelim. Bu topluluk, girdiği her savaşı kazanmak için elinden geleni ardına koymayacak. Öyle ki komandolardan tutun da tam korumalı Drone araçlarına ve köpeği andıran robot şeklindeki ateşli silah platformları ve çok daha başka silahlı kuvvetler ile karşı karşıya geleceksiniz. Böylesi durumlarda da tahmin edebileceğiniz üzere iyi bir takım çalışması, eğer tek başınıza oynuyorsanız da şeytanın bile aklına gelmeyecek türden taktikler oluşturmanız gerekecek.

Son olarak, Tom Clancy's The Division 2 oyununun ana senayosu boyunca ilerlerken, müstahkem yerleşkeler ile karşılaşacaksınız. Bu yerleşkeler, size birbirinden tehlikeli görevler verecekler ve bu görevleri başarılı bir şekilde yerine getirmek de ilişkili yerleşkedeki dört büyük geliştirmeden bir tanesini açmanızı sağlayacak. Her bir geliştirmenin farklı bir hikaye görevi ile bağlantılı olduğunu söyleyelim. Mesela ilk görevi Theater Settlement'tan alacaksınız. Amacınız ise Hyenas tarafından kaçırılmış olan bir kızı sağ salim geri getirmek olacak. Kaçırılan kızı kurtardığınız zaman, Inaya al-Khaliq isimli bir uzmanı yanımıza alabileceğiz. Bu uzman, Beyaz Saray'a dönüp daha sonraki bir zamanda kullanabileceğiniz üretim istasyonu kuracak. Daha fazla servis ise yerleşkenin gelişimine yardımcı olduğunuz zaman birer birer açılacak. Bir diğer deyişle, sivillere yardımcı olmak sizin elinizde ve eğer bir şekilde yardım eli uzatırsanız, onlar da size yardım eli uzatacaklar. Buna ek olarak, bu yerleşkelere yakın yerlerde bulunan kontrol noktalarını da ele geçirmeniz, daha fazla zırhlı müttefiğe ek olarak hızlı seyahat noktalarını da açmanıza olanak tanıyacak.

Tom Clancy's The Division 2 için kooperatif oynanış videosu yayınlandı

Tom Clancy's The Division 2 için yakın bir zamanda yayınlanmış olan bir diğer oynanış videosu ise IGN tarafından yayınlanmış olan kooperatif oynanış videosu oldu. Yirmi dakikadan birazcık uzun olan bu oynanış videosunda, Space Administration HQ görevi ekranımıza geliyor. Dört ayrı oyuncunun perspektifinden görebildiğimiz videoyu aşağıdan izleyebilirsiniz.