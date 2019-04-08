Black Widow Filminin Çekimleri Haziran Ayında Başlıyor

Avengers’ın orijinal 6’lısından birisi olan Black Widow için bir solo film planlandığı haberini ilk olarak 2016 yılında almıştık. Aradan geçen üç seneye rağmen film bir türlü üretime sokulamadı. Marvel Sinematik Evreni’nin yeni üyesi David Harbour'a göre, Black Widow çekimleri haziran ayında başlayabilir.

Amerikalı aktris Scarlett Johansson tarafından hayat verilen Natasha Romanoff, nam-ı diğer Black Widow karakteri, 2012 yılında vizyona giren ilk Avengers filminde karşımıza çıkmıştı. Kısa zamanda çok sevilen ve ekibin demir başlarından birisi olan Black Widow, çok istediği solo filmine bir türlü kavuşamamıştı.

Black Widow spin-off’unun "Lore" filmiyle takdir toplayan Cate Shortland tarafından yönetileceğini biliyoruz. Elbette, Natasha Romanoff rolünde her zaman olduğu gibi Scarlett Johansson’ı izleyeceğiz. Filmin oyuncu kadrosunda Rachel Weisz, Florence Pugh ve son olarak Hellboy filminde boy gösteren David Harbour gibi isimler de yer alıyor.

Black Widow filmi ile Marvel Sinematik Evreni’ne ilk adımını atmaya hazırlanan Harbour, çekimlerin haziran ayında başlayabileceğini söylüyor.

“Henüz kesin bir tarih belirlenmedi; ancak çekimlerin haziran ayında başlayacağını tahmin ediyorum. Black Widow harika bir karakter. Scarlett Johansson, Rachel Weisz ve Florence Pugh gibi müthiş aktrislerle aynı filmi paylaşacağım için çok heyecanlıyım” diyen Harbour, hikaye hakkında ise sel verip sır vermedi.

Filmin yönetmeni Cate Shortland’ı “Olağanüstü bir sinemacı. Gerçekten çok zeki, tutkulu ve güzel bir insan” şeklinde tanımlayan Harbour, “Onunla oturup saatlerce konuştuk. Son derece derin bir insan. Tüm bu kadınlarla çalışmak için sabırsızlanıyorum. Gerçekten iyi bir film olacağını düşünüyorum” ifadelerini kullandı.