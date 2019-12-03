Yeni Black Widow Fragmanı Yayınlandı

Yakın zaman sonra vizyona girmesi planlanan yeni Marvel filmi Black Widow için yeni bir fragman daha yayınlandı. Fragmanda filmin aksiyon sahnelerine dair daha detaylı görüntülere yer verildi.

Merakla beklenen filmlerden bir tanesi olan Black Widow için bir sonraki fragmanın Brezilya’da düzenlenecek olan Comic-Con etkinliği sırasında gösterileceği düşünülüyordu. Fakat bugün itibarıyla filme dair yeni görüntüler servis edildi.

Black Widow filmi, sevilen bir karakterin hikayesini anlatması açısından dört gözle bekleniyordu. Bununla birlikte Marvel Sinematik Evreni’nin dördüncü safhasını başlatacak ilk yapım olması sebebiyle de Marvel hayranları tarafından beklenenler listesinin başında yer alıyordu.

Yayınlanan yeni fragman Black Widow’un geçmişine dair görüntülerle başlıyor. Karakterin son Avengers filminde yaşadıklarının etkisinde olduğunu gördüğümüz sahnenin ardından karşımıza aksiyon dolu bir kovalamaca sahnesi geliyor ve Black Widow bu sahnede tüm hünerlerini bizlere tekrar gösteriyor. İzlemesi bir hayli zevkli olan yeni fragmanı ise hemen aşağıdan izleyebilirsiniz.