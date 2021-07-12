Black Widow Gişe Hasılatı ile Rekor Kırdı!

Black Widow gişe hasılatı, Disney tarafından açıklandı. Birçok kez ertelenmesi ile hayranlarının bir hayli üzülmesine neden olan film sonunda seyircilerle beyaz perdede buluştu. Disney, pazar günü yapmış olduğu açıklamada Black Widow'un hafta sonu dünya genelinde tahminen ne kadar hasılat elde ettiğini açıkladı.

Black Widow Gişe Hasılatı Salgına Rağmen İnanılmaz Seviyede

Black Widow, MCU'nun (Marvel Sinematik Evreni) en sevilen karakterlerinden biri olarak uzun bir bekleyişin ardından hayranları ile kavuştu. Disney'in geride bıraktığımız pazar günü yaptığı açıklamaya göre Black Widow hafta sonunda dünya çapında yaklaşık olarak 218 milyon dolar hasılat elde etti.

Marvel Sinematik Evreni'nin son parçası olan film, cuma günü dünya çapında ilk gösterimini hem sinema salonlarında hem de Disney Plus üzerinden yaptı. Film, 80 milyon dolar yurt içi gişe hasılatı yaparken 78 milyon dolar uluslararası gişe hasılatı yaptı. Disney Plus'ta ise 60 milyon dolardan fazla kazanmayı başardı. Buna göre filmin en çok izlendiği yer sinema salonları oldu.

Disney'den Kareem Daniel, Black Wİdow'un bu hafta sonunda gösterime giren filmin izleyicilere özellikle COVID-19 ile ilgili endişeler devam ederken onlara evde kalıp film izlemeleri için seçenek sunma konusundaki stratejilerinin bir parçası olduğunu söyledi.

Black Widow (2021), Scarlett Johansson tarafından hayat verilen Natasha Romanoff karakterinin geçmişi ile bağlantılı bir macerasına odaklanıyor. Filmin çok önceden vizyona girmesi planlanıyordu. Örneğin en son Mayıs 2020 olması kararlaştırılmıştı ancak yeni tip koronavirüs koşullarından ötürü film sürekli olarak ertelendi ve görünüşe bakılacak olursa seyirciler için uzun bir bekleyişin sonuna gelindi.

Filmin IMDb puanı 7,0 olarak belirlendi. Yaklaşık olarak 59 bin kullanıcının oy verdiği film aslına bakılırsa her ertelendiğinde seyircilerin beklentisi de bir o kadar arttırdı ve bu da bazı seyircilerin filmden beklentilerinin karşılanmamasına yol açtı. Öte yandan filmin birçok hayran tarafından beğenildiğinin de altını çizmek gerekiyor.

Filmi henüz izlemediyseniz ve izlemek ile izlememek arasında gidip geliyorsanız Black Widow fragmanını izleyerek karar verme sürecini biraz daha kolaylaştırabilirsiniz. Filmin fragmanını aşağıda yer alan video oynatıcısını kullanarak izleyebilirsiniz.