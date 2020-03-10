Black Widow'un Son Fragmanında Natasha ile Taskmaster Karşı Karşıya

Black Widow karakterinin ortaya çıkma sürecini anlatacak olan yeni Marvel filmi için son fragman yayınlandı. Fragmanda Natasha Romanoff (Scarlett Johansson) ve Taskmaster karakteri karşı karşıya geldi.

Natasha Romanoff karakterinin, acımasız bir paralı asker olarak yetiştirilmesini anlatan Black Widow, karakterin ortaya çıkışına dair önemli detayları barındırıyordu. Çizgi roman serisine hakim kişilerin yakından bildikleri şekilde, Marvel evreninde Black Widow olarak bilinen karakter, küçüklüğünden başlayan zorlu bir sürecin ardından bu hale gelmişti. Ajan olmak yetiştirilen ve türlü işkencelere maruz bırakılan çocuklardan bir tanesi olan Natasha Romanoff, bu acıyı kullanarak, en güçlü karakterlerden biri haline dönüşmüştü.

Natasha / Black Widow karakteri, kendini bale okulu olarak gösteren Red Room isimli okulda eğitim görmüştü. Burada kısırlaştırmaya kadar giden şiddete maruz kalan karakter, acımasız bir ajan yapılmak isteniyordu. Clint Barton (Jeremy Renner) bilinen adıyla Hawkeye, aslında Black Widow karakterini ortadan kaldırmak üzere seçilmiş kişiydi; ancak Hawkeye, kendine verilen görevde Natasha'yı öldürmek yerine onu bir S.H.I.E.L.D. ajanı yapmayı başarmıştı. Bu kararın ardından iki karakter çok yakın arkadaş olmuşlar ve yedikleri içtikleri ayrı gitmez hale gelmişlerdi.

Avengers: Endgame filminde ise iki karakter üzerinden, daha önce seride görmediğimiz duygusallıkta sahneler oluşturulmuştu. Her iki karakter de kendini diğer için feda etmiş ve film bir şekilde bu iki karkaterin fedakarlıkları üzerinden dönmüştü.

Black Widow son fragman

Black Widow filmi ise Avengers: Civil War filminin hemen ardından yaşananları anlatacak şekilde hazırlandı. Black Widow, Civil War'da gördüklerimizden sonra bir başına kalıyor ve kendi geçmişi ile yüzleşmek durumunda bırakılıyordu. Ailesi ile yeniden birleşen ve eski olayları tekrar hatırlayan Natasha, psikolojik olarak oldukça zorlayıcı anların ortasına düşüyordu.

Yelena Belova (Florence Pugh), Alexei Shostakov, diğer adıyla Kızıl Muhafız (David Harbour) ve Melina Vostokoff (Rachel Weisz) gibi okuldaki arkadaşları ile yan yana gelen karakterin asıl amacı ise Taskmaster takma isimli karakterden intikam almaktı. Oldukça duygusal olduğu kadar aksiyon dolu sahneler içeriği belli olan filmin son fragmanı ise bize bunları net olarak gösterdi.