BlackBerry, Evolve ve Evolve X Modellerini Tanıttı

Bu yılın başlarından itibaren sızıntı haberlerini sık sık gördüğümüz BlackBerry’nin yeni akıllı telefon modelleri BlackBerry Evolve ve BlackBerry Evolve X Hindistan’daki bir etkinlikte tanıtıldı. BlackBerry markasının Hindistan’daki lisans haklarını elinde bulunduran Optiemus Infracom firması tarafından geliştirilen BlackBerry Evolve ve Evolve X modelleri daha çok orta seviyeye hitap ediyor.

BlackBerry Evolve ve Evolve X’de ortak özellikler bir hayli fazla. Her iki telefon da Android 8.1 ile geliyor. İkisi de 5.99 inç, 2160x1080 piksel çözünürlüğünde ekranlara sahip. Her ikisinde de 64 GB depolama alanı, 16 MP çözünürlüğünde ön kamera ve arka bölümde parmak izi okuyucular bulunuyor. Cihazların ikisinde de 4000 mAh’lik bataryalar yer alıyor. BlackBerry Evolve ve Evolve X, firmanın face unlock (yüz tanıma kilidi) özelliğine sahip ilk modelleri olarak da dikkat çekiyorlar.

Bu özellikler dışında BlackBeery Evolve’da, Snapdragon 450 işlemcisi ve 4 GB RAM bulunuyor. Cihazın arka kısmında 13 MP çözünürlüğünde bir RGB sensörü ve 13 MP çözünürlüğünde bir monochrome sensör yer alıyor.

BlackBeery Evolve X’te ise, Snapdragon 660 işlemcisi ve 6 GB RAM bulunuyor. Evolve X’te de 2 adet arka kamera bulunuyor ancak bu kameralardan birisi 12 MP çözünürlüğünde standart bir kamerayken, diğeri 13 MP çözünürlüğünde telephoto lensten oluşuyor. Ayrıca Evolve X’te kablosuz şarj özelliği de sunuluyor.

İlk olarak BlackBerry Evolve X Hindistan’da Ağustos ayının sonlarına doğru piyasaya çıkacak ve 510 dolar’dan (2.595 TL) satılacak. Hemen peşinden Eylül ayı ortalarında piyasaya çıkacak olan BlackBerry Evolve ise 364 dolar’dan (1.852 TL) satılacak.