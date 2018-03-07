BlackBerry, Facebook'a Patent Davası Açtı

Kısa bir süre önce Kanadalı akıllı telefon üreticisi BlackBerry, Facebook ve ona bağlı olarak hayatlarına devam eden WhatsApp ve Instagram’a, BlackBerry Messenger’da kullanılan bazı özellikleri izinsiz olarak kullandıkları gerekçesiyle patent davası açtı.

Android ve iOS’in akıllı telefon pazarını domine etmesinden önce BlackBerry en çok satan telefon modelleri içerisinde yer alıyor ve birçok kullanıcı ilk hedefi olarak BlackBerry’i seçiyordu. Hızla gelişen akıllı telefon teknolojisine ayak uyduramayan Kanadalı şirket, sahip olduğu itibarı ansızın kaybetmesinden sonra batmaya kadar giden bir yola gitmişti. Yakın zaman önce TCL tarafından satın alınan BlackBerry’nin başına John Chen geçmiş ve göreve başlayan CEO, ilk hedefini patent davaları olarak belirlemişti.

BlackBerry’nin açtığı ilk patent davalarından birinin Facebook’a yönelik ortaya çıktı. BBC BlackBerry Messenger olarak bilinen mesajlaşma uygulamasında bulunan, arayüzlerin, güvenlik özelliklerinin ve bazı işlevsellik detaylarının Facebook tarafından çalındığını söyleyen şirket, konuyu mahkemeye taşıdı.

Konu hakkında açıklama yapan BlackBerry Sözcüsü Sarah McKinney, “Bir şirketin entelektüel varlıklarını korumak her CEO’nun görevinin bir parçasıdır ancak bu BlackBerry stratejisinin belkemiğini oluşturmuyor.” dedi.

Dava hakkında bir açıklama yapan Facebook Baş Hukuk Müşaviri Paul Grewal ise BlackBerry’nin iddialarına karşı kendilerini savunacaklarını açıkladı: “BlackBerry’nin açtığı dava şirketin mesajlaşma işinin geldiği son noktayı yansıtıyor. Yenilik yapmayı bırakan BlackBerry, diğerlerinin yaptığı yenilikleri vergilendirmek istiyor.”