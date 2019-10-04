BlackBerry Hayranlarını Üzecek Açıklama

BlackBerry akıllı telefon endüstrisindeki eski gücünü koruyamasa da, hala akıllı telefon üretmeye devam ediyor. Şirket hayranlarını üzecek yeni bir açıklamada bulundu.

Yakın Zamanda 5G Desteği Beklemeyin

BlackBerry'nin satış lisansına sahip olan TCL şirketinin Pazarlama Genel Müdürü Stefan Streit, "Bu bir eğlence cihazı değil, e-postaları zaten gerçekten hızlı bir şekilde alabilirsiniz. 5G teknolojisini eğlence odaklı kullanacağız, belki 8K televizyonda ya da buzdolabında.. BlackBerry'de değil." şeklinde açıklaması ile dikkatleri çekti.

BlackBerry kullanıcılarının ağırlıklı olarak iş odaklı kişiler olduğunu düşünen şirket, bu hızdan nasıl faydalanacakları konusunda emin değil gibi gözüküyor. Bununla birlikte TCL şu sıralar orta segment ve alt segment modellere odaklanmışken, 5G teknolojisi şu an için amiral segmente ait bir özellik olarak öne çıkmakta.

Bununla birlikte Alcatel markasının da üretimini üstlenen TCL'nin, önümüzdeki sene 5G desteğine sahip bir Alcatel modelinin tanıtımını yapması bekleniyor. Yine de önümüzdeki süreçlerde BlackBerry tarafında böyle bir adımın atılmayacağını düşünebiliriz.